Na niedzielny obiad: grzybowa i pierogi

Zupa: grzybowa

Składniki: 5 dag suszony grzybów, 20 dag świeżych grzybów leśnych, 1 mała porcja włoszczyzny bez kapusty, 1 cebula (10 dag), 3 łyżki masła, 1 liść laurowy, 8 ziaren pieprzu ziarnistego, 3 ziarna ziela angielskiego, 1 łyżeczka soku z cytryny, 2 kostki warzywno-grzybowe (opcja), 2 łyżki natki pietruszki, sól, pieprz.

Wykonanie: grzyby umyć i moczyć w wodzie 3-4 godz. Włoszczyznę oczyścić i opłukać. Cebulę obrać, drobno pokroić, świeże grzyby posiekać i razem zeszklić na 2 łyżkach masła. Grzyby i włoszczyznę zalać 5 szklankami wody, dodać cebulę, kostki grzybowe oraz przyprawy i gotować 30 min, a następnie przecedzić. Przyprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny, dodać resztę masła i wymieszać. Przed podaniem posypać natką.

Lub pietruszkowa

Składniki: 6 łyżek posiekanej natki pietruszki, 4 cebule, 2 pory, ząbek czosnku, szklankę śmietany, łyżkę masła, 2 szklanki bulionu, gałkę muszkatołową, sól i pieprz.

Wykonanie: na maśle podsmażyć cebulę pokrojoną w kostkę i pory w plasterki. Gdy będą miękkie, przełożyć do garnka i zalać bulionem. Gotować pół godziny, następnie dodać śmietanę, przyprawy i natkę. Podawać z mocno naczosnkowanym grzankami.

Drugie: pierogi z pokrzywą

Składniki: młode liście pokrzywy, czosnek, koper, szczypior, jajko, śmietana, sól, pieprz, masło, tarta bułka, ciasto na pierogi.

Wykonanie: liście dokładnie opłukać, odcedzić. Wrzucić na gotującą się osoloną wodę, gotować do zmiękczenia. Szczypior i koperek drobno posiekać. Rozpuścić na patelni ćwierć kostki masła i wrzucić szczypiorek. Gdy zmięknie, dodać koperek i czosnek. Ugotowaną lebiodę odcedzić na durszlaku, odcisnąć, zgnieść w kulkę i posiekać, następnie dodać do smażącej się zieleniny. Dołożyć bułkę tartą, jajko oraz śmietanę, sól i pieprz do smaku, smażyć aż do ścięcia jajka. Powstałym farszem nadziewać ciasto. Lepić pierogi. Gotować w osolonym wrzątku. Podawać polane masłem.

Lub pierogi z ziemniakami

Składniki: Na ciasto: 3 szklanki mąki, 1 szklanka mleka, 1 łyżka oliwy, 1 jajko, sól. Na farsz: 50 dag pieczarek, 4 ziemniaki, 1 cebula, 1 łyżka stopionego boczku,1 jajko.

Wykonanie: zrobić elastyczne ciasto, rozwałkować. Ziemniaki ugotować w mundurkach. Stopić pokrojony boczek. Odłożyć skwarki. Na tłuszczu podsmażyć posiekaną cebulę, dodać pokrojone grzyby, doprawić solą z pieprzem, udusić, odparować wodę. Ostudzić, dodać skwarki, tłuczone ziemniaki, jajko, dobrze wyrobić farsz.Z ciasta wykrawać małą miseczką (większą niż szklanka) placuszki, nakładać farsz, zlepić, zrobić ząbki, gotować w osolonej wodzie. Podawać polane cebulką, usmażoną na boczku. Jeszcze lepsze są podsmażone i polane śmietaną.