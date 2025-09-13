Koniec działań wojskowego lotnictwa w naszym regionie

Aktualizacja, godz. 18.43

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone - poinformowało przed godz. 19 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Jak podało dowództwo na portalu X, „uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

„Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - podano.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki i włodawski w woj. lubelskim został odwołany.

Aktualizacja, godz. 18.20

Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, poinformował na X o poderwaniu samolotów i smigłowców: "W związku z operowaniem rosyjskich bezzałogowych obiektów powietrznych blisko granicy RP, dowódca operacyjny zdecydował o poderwaniu śmigłowców oraz myśliwców".

W związku z operowaniem rosyjskich bezzałogowych obiektów powietrznych blisko granicy RP, dowódca operacyjny zdecydował o poderwaniu śmigłowców oraz myśliwców. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Prosimy stosować się do komunikatów służb @DowOperSZ oraz @RCB_RP — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 13, 2025

Taki alert został rozesłany w sobotę, 13 września, po godzinie 17.45:

Wcześniej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Burmistrz Świdnika Marcin Dmowski i prezydent Chełma Jakub Banaszek zakomunikowali w mediach społecznościowych, że w związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych. Poprosili mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów RCB.

Wcześniej w sobotę Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że statki lotnictwa wojskowego operują w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów nad Ukrainą. DORSZ dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.