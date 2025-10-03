Prawie 3/4 uczniów z Lubelszczyzny nie zdecydowało się na edukację zdrowotną

Z 105 312 uczniów uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach, rezygnację złożyło 77 384 osób – przekazał rzecznik prasowy lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski.

Najwięcej rezygnacji w liceach

Edukacja zdrowotna cieszy się najmniejszym zainteresowaniem w liceach – tam zrezygnowało 15 289 uczniów, czyli 86 proc. uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja w technikach (85 proc.) i szkołach branżowych I stopnia (76 proc.). W szkołach podstawowych lekcje odpuściło 68 proc. uczniów.

W samym Lublinie, spośród blisko 21 tys. uczniów, udział w zajęciach zadeklarowało zaledwie około 25 proc.

„W klasie VIII zostało dwóch uczniów”

– Jeszcze w wakacje do rodziców został przez dziennik elektroniczny przesłany link ze zmianami w podstawach programowych. Rodzice mieli możliwość wglądu w dokument – wyjaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie, Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk. Jak dodaje, w jej placówce w klasach VIII edukację zdrowotną wybrało tylko dwóch uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 7 udział w zajęciach zadeklarowało około 10 proc. dzieci. – Rezygnację rodzice najczęściej tłumaczyli obciążeniem innymi zajęciami, głównie w klasach VI-VIII. Na drugim miejscu wskazywali swoje poglądy na temat tego przedmiotu – mówi dyrektor Mariusz Lisek.

Zamiast WDŻ – edukacja zdrowotna

Od 1 września edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku ma charakter nieobowiązkowy – rodzice (lub pełnoletni uczniowie) musieli do 25 września złożyć pisemną rezygnację, jeśli nie chcieli uczestniczyć w zajęciach.

Nowy przedmiot ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym. Kuratorium zapowiada kolejne konferencje i akcje promujące zdrowy styl życia, by zachęcać młodzież do udziału.

Źródło: PAP