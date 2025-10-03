Straż Graniczna ciągle rekrutuje. Oferują kontrakt i 6 tys. zł na rękę

Nowo przyjęci będą odpowiedzialni m.in. za fizyczną ochronę granicy państwowej – zarówno na odcinku z Ukrainą, jak i z Białorusią – oraz za służbę wartowniczą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Do ich obowiązków należeć będzie też udział w interwencjach w przypadku zbiorowych prób nielegalnego przekroczenia granicy, a także doprowadzanie cudzoziemców do sądów i prokuratur.

Kontrakty podpisywane są na okres od 3 do 5 lat (z możliwością przedłużenia), przy czym pierwszy rok traktowany jest jako okres próbny.

Jak wygląda rekrutacja?

Kandydaci muszą przejść kilka etapów: test wiedzy, rozmowę kwalifikacyjną, badanie psychologiczne, test sprawności fizycznej oraz postępowanie sprawdzające w zakresie ochrony informacji niejawnych. Po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej nowi funkcjonariusze skierowani zostaną na kilkutygodniowe szkolenie podstawowe.

Byli funkcjonariusze Straży Granicznej mogą liczyć na prostszą ścieżkę powrotu. Jeśli złożą podanie w ciągu roku od odejścia ze służby, obowiązuje ich jedynie rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska. W przypadku powrotu po dłuższej przerwie (do 5 lat) muszą dodatkowo zaliczyć test sprawności fizycznej i badanie psychologiczne.

Szansa także dla osób bez matury

O przyjęcie do służby mogą starać się także osoby bez średniego wykształcenia, jeśli posiadają specjalistyczne kwalifikacje przydatne w Straży Granicznej – np. prawo jazdy kategorii A, B, C czy doświadczenie zawodowe.

Pensja od 6 tys. zł „na rękę”

Nowo przyjęci funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na podstawowe uposażenie w wysokości minimum 6 tys. zł netto. Do tego dochodzą dodatkowe świadczenia, m.in. „trzynastka” czy dodatek za wysługę lat.