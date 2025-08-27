Awaria wodociągowa w Lublinie. Utrudnienia w ruchu, zalane ulice i brak bieżącej wody

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną było rozszczelnienie jednej z głównych rur. Prace naprawcze rozpoczęto jeszcze w nocy. Konieczne było kucie asfaltu i rozkopanie gruntu. Na miejscu wciąż działają ekipy MPWiK. Zakończenie robót i wznowienie dostaw wody planowane jest około godziny 14:00.

Bez bieżącej wody pozostają mieszkańcy czterech bloków: ul. Krańcowa 105 oraz Droga Męczenników Majdanka 47, 49 i 53. To około 300 osób. Dla mieszkańców podstawiono dwie cysterny z wodą pitną.

Awaria spowodowała również spore utrudnienia w ruchu. Część skrzyżowania została wyłączona z użytku – zablokowany jest jeden pas jezdni ul. Krańcowej w kierunku ronda przy Makro, a kierowcy nie mogą skręcić w Drogę Męczenników Majdanka.