Bieg Koziołka. Będą utrudnienia na ulicach Lublina

W niedzielę (21 września) bieg Koziołka w Lublinie. Wystąpią utrudnienia w ruchu, bo ulice będą zamknięte.
Bieg zaplanowano w godzinach 9-11. Meta i start zlokalizowane będą na Placu Po Farze. 10-kilometrowa trasa obejmuje następujące lokalizacje: Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska (most Mariana Lutosławskiego), ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy (bulwar Zalewskiego) - Park Ludowy - ścieżka rowerowa w kierunku i wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej - ul. Romantyczna - ścieżki w wąwozie LSM - Filaretów (bieg chodnikiem) - Zana - Nadbystrzycka - Narutowicza - Wróblewskiego - Krakowskie Przedmieście (deptak) - Plac Łokietka - Plac Po Farze.
- Bieg ulicami odbędzie się przy wyłączonym ruchu. Poszczególne ulice zamknięte na czas biegu będą sukcesywnie otwierane dla ruchu po przebiegnięciu uczestniczek i uczestników. Na miejscu ruchem będzie kierować policja- zaznacza Justyna Góźdź, rzecznik prezydenta Lublina. Poza tym, na czas biegu będą obowiązywać objazdy komunikacji miejskiej.
Organizatory zapowiadają, że w biegu weźmie udział 800 osób.