To winda celebrytka. Całe miasto współczuło mieszkańcom jednego z bloków na Czubach, kiedy windy w 10-piętrowym budynku znów się zepsuły. Wiele lokalnych redakcji zainteresowało się tematem. Tą sprawę mogliście poznać również na naszych łamach.

Problem ze starym dźwigiem był taki, że w razie awarii ciężko już było o części do jego naprawy. W grudniu ub. roku winda była zamknięta i trzeba było szukać nowej firmy, która zajęła by się konserwacją. W efekcie mieszkańcy na ponowne udostępnienie windy musieli poczekać kilka tygodni. Przez ten czas, często starsze i schorowane osoby, aby dostać się do sowich mieszkań, były zmuszone do wchodzenia po schodach.

Teraz jedna z wind zostanie wymieniona. Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił przetarg. W ramach zadania ma zostać usunięty stary dźwig razem z maszynownią. Następnie wykonawca będzie musiał przygotować szyb windy na nowe urządzenie. Powiększone zostaną drzwi wejściowe, tak aby mogły obsługiwać nowe, nowoczesne urządzenie.

Roboty będą trwały maksymalnie 6 miesięcy od podpisania umowy. Prace wewnątrz budynku będą wykonywane w godzinach 7–17, a dni z robotami głośnymi będą uzgadniane z mieszkańcami z wyprzedzeniem.

Nowa winda będzie objęta 5-letnią gwarancją, a wykonawca zapewni jej konserwację i usuwanie awarii w tym okresie bez dodatkowych kosztów.

ZNK na oferty czeka do 16 lipca.