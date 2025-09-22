Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Centra odporności i miliony na ochronę ludności w Lubelskiem

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. RAD
(fot. Piotr Michalski/Archiwum)

Przebudowa miejsc schronienia, utworzenie centrów odporności, budowa parkingu podziemnego w szpitalu, pakowarki do wody, zbiorniki na paliw i wyposażenie miejsc schronienia – między innymi takie inwestycje powstaną w województwie lubelskim za sprawą programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W poniedziałek, 23 mln zł trafiły w poniedziałek do samorządów.

W poniedziałek, 22 września, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przekazał dziennikarzom, że kolejne 13 samorządów oraz takie organizacje jak: Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Wody Polskie podpisały umowy inwestycyjne na łączną kwotę ok. 23 mln zł z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

– Na zapewnienie łańcucha dostaw, na inwestycje, na dokumentację miejsc schronienia, na różnego rodzaju uzdatniacze powietrza, na studnie głębinowe – wyliczał wojewoda.

Łącznie do lubelskich samorządów trafi w tym roku ok. 277 milionów złotych z rządowego programu.

Do tej pory podpisano umowy na kwotę ponad 155 mln zł. Wojewoda dodał, że postępowania przetargowe są w większości rozstrzygnięte i „nie ma większego ryzyka, że jakieś środki nie zostaną wykorzystane”.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że miasto otrzyma ok. 6 mln zł na przygotowanie się m.in. do utworzenia tzw. centrów odporności mieszczących się w ponad 30 szkołach. Mieszkańcy będą mogli skorzystać w tych miejscach m.in. z prądu, by podładować telefony, czy zaopatrzyć się w wodę i prowiant, a nawet przenocować.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone również na dokumentację związaną z przebudową miejsc schronienia. – Na terenie miasta mamy ponad 500 miejsc schronienia, najczęściej są to parkingi podziemne, które będziemy wyposażali w to wszystko, co jest potrzebne, żeby mieszkańcy przetrwali sytuację kryzysową, jeżeli do takiej kiedyś dojdzie – dodał prezydent Żuk.

Starosta łęczyński Daniel Słowik wyliczył, że 2 mln zł będzie wydane na dokumentację projektową budowy w szpitalu w Łęcznej parkingu podziemnego, który w razie potrzeby będzie pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności z możliwością wykonywania świadczeń medycznych.

Powiat świdnicki otrzyma 1,2 mln zł, a drugie tyle straż pożarna w Świdniku: – To środki na zakup sprzętu m.in. pakowarek do wody, przewoźnych zbiorników na paliwo, a także na poprawę infrastruktury związanej z obronnością, w tym na dokumentację dotyczącą magazynu obrony cywilnej, który w kolejnych latach zamierzamy remontować – powiedział wicestarosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

Celem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 jest wzmocnienie systemu ochrony ludności, zwiększenie gotowości na sytuacje kryzysowe oraz budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury, w tym schronów. Na realizację programu w latach 2025-2026 rząd przeznaczy prawie 34 mld zł, w 2025 roku będzie to 16,7 mld zł, z czego 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. W roku 2026 na ten cel rząd przeznaczy 17,2 mld zł. Do woj. lubelskiego w przyszłym roku na te cele ma trafić blisko 300 mln zł.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce dzisiejszej nocy, zwracam się do Państwa o zachowanie spokoju - zaapelował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Zwolak

Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

Kraków, 15 września: powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych

Polska armia ma nową formację: Dowództwo Wojsk Medycznych

Wiesław Muszyński
ROZMOWA

Na wschodzie Białoruś, na zachodzie Wyryki. Burmistrz: Nalot dronów otworzył nam oczy

e-Wydanie
Dlaczego warto posiadać gaz pieprzowy?

Dlaczego warto posiadać gaz pieprzowy?

Gaz pieprzowy to jeden z najpopularniejszych środków samoobrony dostępnych w Polsce. Dzięki swojej skuteczności i łatwości użycia, zyskuje na popularności wśród osób poszukujących pewności w sytuacjach zagrożenia. W porównaniu z innymi rodzajami broni, oferuje względu bezpieczeństwo użytkowania przy zachowaniu wysokiej skuteczności odstraszania napastników.
Przebudowa miejsc schronienia, utworzenie centrów odporności, budowa parkingu podziemnego w szpitalu, pakowarki do wody, zbiorniki na paliw i wyposażenie miejsc schronienia – między innymi takie inwestycje powstaną w województwie lubelskim za sprawą programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W poniedziałek, 23 mln zł trafiły w poniedziałek do samorządów.
Wakacje a opieka nad seniorem – jak zadbać o seniora i nie rezygnować z odpoczynku?

Wakacje a opieka nad seniorem – jak zadbać o seniora i nie rezygnować z odpoczynku?

Letnie miesiące to dla wielu z nas czas planowania urlopów, wyjazdów i zasłużonego odpoczynku po intensywnym roku. Ale co w sytuacji, gdy na co dzień sprawujesz opiekę nad starszym członkiem rodziny – rodzicem, babcią, dziadkiem? Czy można wyjechać na wakacje, nie zostawiając seniora bez wsparcia? Jak pogodzić obowiązki opiekuńcze z potrzebą regeneracji?
Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Foto
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

galeria
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Komunikaty