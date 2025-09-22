Centra odporności i miliony na ochronę ludności w Lubelskiem

W poniedziałek, 22 września, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przekazał dziennikarzom, że kolejne 13 samorządów oraz takie organizacje jak: Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Wody Polskie podpisały umowy inwestycyjne na łączną kwotę ok. 23 mln zł z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

– Na zapewnienie łańcucha dostaw, na inwestycje, na dokumentację miejsc schronienia, na różnego rodzaju uzdatniacze powietrza, na studnie głębinowe – wyliczał wojewoda.

Łącznie do lubelskich samorządów trafi w tym roku ok. 277 milionów złotych z rządowego programu.

Do tej pory podpisano umowy na kwotę ponad 155 mln zł. Wojewoda dodał, że postępowania przetargowe są w większości rozstrzygnięte i „nie ma większego ryzyka, że jakieś środki nie zostaną wykorzystane”.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że miasto otrzyma ok. 6 mln zł na przygotowanie się m.in. do utworzenia tzw. centrów odporności mieszczących się w ponad 30 szkołach. Mieszkańcy będą mogli skorzystać w tych miejscach m.in. z prądu, by podładować telefony, czy zaopatrzyć się w wodę i prowiant, a nawet przenocować.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone również na dokumentację związaną z przebudową miejsc schronienia. – Na terenie miasta mamy ponad 500 miejsc schronienia, najczęściej są to parkingi podziemne, które będziemy wyposażali w to wszystko, co jest potrzebne, żeby mieszkańcy przetrwali sytuację kryzysową, jeżeli do takiej kiedyś dojdzie – dodał prezydent Żuk.

Starosta łęczyński Daniel Słowik wyliczył, że 2 mln zł będzie wydane na dokumentację projektową budowy w szpitalu w Łęcznej parkingu podziemnego, który w razie potrzeby będzie pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności z możliwością wykonywania świadczeń medycznych.

Powiat świdnicki otrzyma 1,2 mln zł, a drugie tyle straż pożarna w Świdniku: – To środki na zakup sprzętu m.in. pakowarek do wody, przewoźnych zbiorników na paliwo, a także na poprawę infrastruktury związanej z obronnością, w tym na dokumentację dotyczącą magazynu obrony cywilnej, który w kolejnych latach zamierzamy remontować – powiedział wicestarosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

Celem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 jest wzmocnienie systemu ochrony ludności, zwiększenie gotowości na sytuacje kryzysowe oraz budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury, w tym schronów. Na realizację programu w latach 2025-2026 rząd przeznaczy prawie 34 mld zł, w 2025 roku będzie to 16,7 mld zł, z czego 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. W roku 2026 na ten cel rząd przeznaczy 17,2 mld zł. Do woj. lubelskiego w przyszłym roku na te cele ma trafić blisko 300 mln zł.