Dodatkowe autobusy po koncercie „Lato z Radiem” w Lublinie

Jeśli wybierasz się w sobotę na koncert „Lato z Radiem i Telewizją Polską” na placu Zamkowym, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – po wydarzeniu będzie łatwiej wrócić do domu komunikacją miejską.
Miasto przygotowało dodatkowe kursy autobusów, które odjadą około godz. 22.05, tuż po zakończeniu koncertu. Autobusy będą podstawione przy Muzeum Narodowym – Zamek. Z przystanku nr 01 odjadą linie: 17, 29 w wariancie do przystanku Herberta oraz 34 w wariancie do przystanku Żeglarska. Z przystanku nr 02 będzie można skorzystać z linii 17 w wariancie do przystanku Abramowicka Dominów, a także linii 29, 39 i 150.
Dla wygody wszystkie dodatkowe kursy zostaną obsłużone przez autobusy przegubowe, oferujące więcej miejsc niż standardowe pojazdy. Dzięki temu po dużym wydarzeniu łatwiej będzie rozładować tłok i szybciej dotrzeć do domu.