Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Organizatorzy podzielili teren na kilka stref tematycznych. Na Wyspie Nauki można było zobaczyć widowiskowe pokazy chemiczne, zbudować własne miasto z kartonów i klocków, czy wziąć udział w warsztatach „Las w słoiku”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wirtualne zwiedzanie miejscowości regionu w ramach akcji „Zwiedzaj Lubelskie”.

Na Wyspie Informacji czekały stoiska instytucji i organizacji – od policji i straży pożarnej, po punkty doradztwa zawodowego i europejskiego. Z kolei Wyspa Zdrowia zachęcała do zadbania o kondycję – uczestnicy mogli zmierzyć ciśnienie, skonsultować się z doradcą ds. profilaktyki, wyrobić kartę EKUZ, a także wziąć udział w grach i zabawach sportowych przygotowanych m.in. przez Tytanów Lublin.

Najmłodsi bawili się na Wyspie Animacji – dmuchańce, malowanie twarzy, kącik malucha czy farby piankowe sprawiły, że trudno było oderwać ich stamtąd choćby na chwilę. Całość dopełniała Wyspa Gastro, gdzie czekały grill, wata cukrowa, popcorn i napoje.

Nie brakowało pokazów specjalnych: warsztaty tworzenia „Lasu w słoiku”, capoeira, prezentacje strażackie oraz kolejne porcje doświadczeń chemicznych skutecznie zatrzymywały publiczność. W programie znalazła się także gra terenowa dla całych rodzin.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego oraz prezydenta Lublina dr. Krzysztofa Żuka.