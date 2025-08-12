Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Międzynarodowy Dzień Młodzieży świętujemy na pl. Litewskim
Hamak zamiast telefonu, planszówki zamiast scrollowania i rozmowy o tym, jak młodzi mogą zmieniać miasto – plac Litewski stał się centrum relaksu i inspiracji. Wszystko w ramach Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

Zielona część Placu Litewskiego w Lublinie zamieniła się w przyjazną młodym strefę relaksu i inspiracji. Jeszcze do godziny 18 będzie można odpocząć w hamaku, zagrać w planszówki, wziąć udział w kreatywnych działaniach i zdobyć nagrody. Wszystko w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

- Ten namiot jest wyjątkowy namiot, ponieważ zawsze na takich wydarzeniach są stoiska organizacji, a my pomyśleliśmy, że nie chcemy mieć stoiska, tylko chcemy mieć leżysko - mówi nam Dawid "Ryba" Reja ze stowarzyszenia Europeers Polska. - To dlatego, że to wydarzenie ma też taki cel, żeby trochę wypocząć i przy takiej miłej atmosferze dowiedzieć się o tym co osoby do 35. roku życia mogą robić w Lublinie. My akurat mówimy o projektach międzynarodowych, że każdy może wyjechać na wymianę, że możesz odbywać wolontariat lub pracować za granicą i że wszystko to i programy typu Erasmus Plus są wspaniałą cząstką młodej osoby i możliwości, które ma, żeby tworzyć sobie magię w Lublinie i poza.

Na uczestników wydarzenia czekają:

  • Strefa Chillu – hamaki, leżaki, koce i swobodna atmosfera, w sam raz, by na chwilę się zatrzymać.

  • Strefa Wiedzy i Inspiracji – eksperci z Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, Eurodesku Lublin oraz Europe Direct Lublin WySPA podpowiedzą, jak korzystać z wolontariatu, programów mobilności i europejskich szans dla młodych.

  • Stoisko Sieci Przestrzeni Młodzieżowych – prezentacja lokalnych inicjatyw i zaproszenie do współtworzenia miejskich działań.

  • Stacje konsultacyjne – rozmowy o tym, co w Lublinie jest ważne dla młodych, jakie mają potrzeby i pomysły na przyszłość miasta.

  • Strefa Ulicy Krótkiej i Przestrzeni Młodych Hej! – kreatywne warsztaty, wystawy, gra memory z nagrodami, interaktywna ankieta i pamiątkowe zdjęcia.

  • Planszówki z Przestrzenią Młodych Prusa2 – wspólna zabawa przy grach planszowych.

Międzynarodowy Dzień Młodzieży obchodzony jest na całym świecie 12 sierpnia z inicjatywy ONZ. Ma on wzmacniać aktywność obywatelską młodych ludzi, promować ich zaangażowanie w życie społeczne i dawać przestrzeń do wyrażania opinii.

Komunikaty