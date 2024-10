Inwestycje w biogazownie. Potencjał Lubelszczyzny

O fundamentalnej roli biogazu i biometanu dla polskiej energetyki rozmawiali uczestnicy VI edycji „Green Gas Poland 2024” konferencji organizowanej przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, która odbyła się w Warszawie (14-15 października br.). Wg relacji PAP: Polska dysponuje piątym co do wielkości potencjałem biomasy do produkcji biogazu wśród państw członkowskich UE, jednak liczba instalacji nad Wisłą (388) to ułamek możliwości Niemiec (ponad 10 tys. biogazowni). Nie doczekaliśmy się także ani jednej biometanowni.

- Zapisy w ustawach - dotyczące przyspieszenia procedur, wsparcia instalacji powyżej 1MW, gazociągu bezpośredniego - będą kontynuowane – zapowiedział podsekretarz stanu Miłosz Motyka, ogłoszony. Wspomniał, że Europejski Bank Inwestycyjny udzielił zgody na zwiększenie środków na inwestycje w biogazownie w Polsce. - Jestem przekonany, że nadchodzą dobre czasy dla biogazu i biometanu. Polska energetyka i bezpieczeństwo państwa tego potrzebuje. Biogaz i biometan są tu po prostu szansą na rozwój, także gospodarstw rolnych – mówił Motyka. Jak wskazał, w nowo zaprezentowanym Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu biogaz i biometan stoją na silnej pozycji, która w PEP2040 „będzie musiała być jeszcze silniejsza” (za portalem „Teraz Środowisko”).

Branża biogazowa napotyka na sporo barier – na co wskazywali uczestnicy tego dwudniowego spotkania

Podczas konferencji *Green Gas Poland 2024* podsekretarz stanu Miłosz Motyka zwrócił uwagę na nowe regulacje prawne, które mają ułatwić rozwój inwestycji w biogazownie. Kluczowymi punktami są uproszczenie procedur administracyjnych oraz wsparcie finansowe dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. W kontekście Lubelszczyzny, region ten może szczególnie skorzystać z tych przepisów, biorąc pod uwagę, że wiele gospodarstw rolnych generuje duże ilości biomasy, która mogłaby być efektywnie wykorzystana w biogazowniach.

Znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego

Inwestycje w biogazownie mają istotny wpływ na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego, która jest priorytetem polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Biogaz i biometan mogą być wykorzystywane nie tylko w energetyce, ale także w transporcie, ogrzewaniu oraz w rolnictwie jako źródło zielonej energii. Na Lubelszczyźnie, gdzie dominują małe i średnie gospodarstwa rolne, biogazownie mogą stanowić stabilne i lokalne źródło energii, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia odpadów i śladu węglowego.

Bariery i wyzwania

Choć biogazownie oferują wiele korzyści, rozwój tej branży w Polsce napotyka na liczne wyzwania. Jednym z kluczowych problemów jest odbiór społeczny i brak pełnego zrozumienia korzyści płynących z takich instalacji. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, edukacja społeczna i transparentna debata publiczna są niezbędne, aby przezwyciężyć te bariery. Na Lubelszczyźnie, regionie rolniczym, istotne jest zaangażowanie lokalnych społeczności w procesy decyzyjne, co może przyczynić się do akceptacji inwestycji.

Lubelszczyzna, z jej rolniczym charakterem, posiada bowiem ogromny potencjał do rozwoju biogazowni. Tworzenie takich instalacji w pobliżu gospodarstw rolnych nie tylko wspierałoby lokalną gospodarkę, ale także stabilizowałoby lokalne systemy energetyczne. Długofalowe korzyści to również możliwość tworzenia nowych miejsc pracy oraz zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców energii. Biogazownie mogą stać się centralnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju regionu.

Inwestycje w biogazownie na Lubelszczyźnie mają ogromny potencjał, który warto wykorzystać. Przy wsparciu odpowiednich regulacji prawnych i zaangażowaniu społeczności lokalnych, region ten może stać się liderem w produkcji zielonej energii. Biogazownie, oparte na rolniczych zasobach biomasy, mogą nie tylko wspierać rozwój lokalnej gospodarki, ale także przyczynić się do realizacji celów klimatycznych i energetycznych Polski oraz Unii Europejskiej.

Biogazownia rolnicza = darmowy prąd i ciepło

Inne zalety biogazowni rolniczych wylicza portal i-rolnik.pl . Wg autorów biogazownia jest niemal idealnym rozwiązaniem w takich gospodarstwach, które wytwarzają stały strumień biomasy, np. w dużych gospodarstwach hodowlanych. Przetwarza ona bowiem gnojowicę, obornik lub inne organiczne odpady na biogaz, a ten na energię cieplną i elektryczną. Tym samym biogazownia zapewnia gospodarstwu niezależność energetyczną, a po spłacie inwestycji darmową energię lub ciepło [1].

Ekonomiczne zalety biogazowni wynikają przede wszystkim z:

eliminacji kosztów energii elektrycznej;

eliminacji kosztów paliwa na potrzeby grzewcze;

zysków ze sprzedaży nadwyżki prądu generowanego w biogazowni.

Dla biogazowni rolniczych ceny sprzedawanej energii są regulowane na bardzo korzystnym poziomie. Gwarantowana minimalna cena to 90% (dla biogazowni o mocy powyżej 500 kW) lub 95% (poniżej 500 kW) ceny referencyjnej.

Pozostałość po fermentacji, czyli tak zwany poferment, może być używany w rolnictwie jako nawóz organiczny. Poferment z biogazowni można stosować jako nawóz we własnym gospodarstwie, a przy spełnieniu określonych warunków także sprzedawać