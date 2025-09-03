Konfrontacje Teatralne: Jakie spektakle zobaczymy w Lublinie?

W kontekście dzieła Platona, „Uczta” symbolizuje dążenie ku dobru, a przez to także do pokoju. A program festiwalu koncentru-je się wokół hasła „Logos – umysł zniewolony?”, czyli na pytaniu, czy nasza współczesna racjonalność naprawdę daje nam wolność, czy wręcz przeciwnie: ogranicza nas i pokazuje słabości dzisiejszej zachodniej cywilizacji.

„W czasie tegorocznej Uczty zaprezentujemy spektakle, które w krytyczny sposób odnoszą się do przemocy, wojny, nierówności społecznych i często mrocznego dziedzictwa Polski” – zapowiadają organizatorzy Konfrontacji Teatralnych.

Co zobaczymy?

Nagradzany i doceniany przez krytyków spektakl „Elizabeth Costello” z warszawskiego Nowego Teatru w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.

W „Diabłach”, spektaklu z Teatru Polskiego z Bielska-Białej w reżyserii Mai Kleczewskiej, XVII-wieczna historia staje się pre-tekstem do współczesnej opowieści o fanatyzmie religijnym, masowej histerii, nienawiści, walce politycznej i tragedii ludzkiej.

Ta sama reżyserka wspólnie z Agnieszką Przepiórską stworzyły monodram „Ocalone”. Produkcja Domu Spotkań z Historią, to historia o obozie przejściowym na Zieleniaku.

„Wojna i pokój”, spektakl z Teatru Śląskiego w Katowicach w reżyserii Janusza Opryńskiego to połączenie dzieła Lwa Tołstoja z „Wojną peloponeską” Tukidydesa.

Szczególne miejsce w programie zajmie lubelska produkcja Festiwalu – zapowiadają organizatorzy. Spektakl work-in-progress, oparty na kultowej powieści Witolda Gombrowicza, „Trans-Atlantyk”. Realizowany jako koprodukcja Centrum Kultury w Lublinie i Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie pod kierownictwem Łukasza Witt-Michałowskiego spektakl ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat zagadnienia „polskości” w twórczości Gombrowicza.

Tematykę wojny i wolności poruszą dwie propozycje międzynarodowe. „If I had a Gun, I Would Take Them All Down” to ko-produkcja Fundacji Teatru Trans-Atlantyk i FestiVAL, a za reżyserię odpowiada Paul Bargetto, dramaturg, pedagog i działacz arty-styczny, który obecnie mieszka w Warszawie, ale przez lata był związany z nowojorską sceną teatralną.

A produkcja niezależnej grupy Byteatr – „Bieżeńcy 1915” – opowiada o mieszkańcach wschodniej Polski zmuszonych do ewa-kuacji w głąb Rosji podczas I wojny światowej. Spektakl został oparty na głośnej książce Anety Prymaki-Oniszk „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”.

30. Konfrontacje Teatralne

3-17 października 2025

Centrum Kultury w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur, ACKiM UMCS „Chatka Żaka”, Targi Lublin, Teatr Stary, plac Litew-ski

Bilety w cenie 30-120 złotych dostępne w kasie Centrum Kultury w Lublinie i w internecie

• 3 października, piątek

17:00 – Fundacja Teatru Trans-Atlantyk – If I had a Gun, I Would Take Them All Down – reż. Paul Bargetto – 60 min – Sala Czarna CK – bilety: 30/40 zł

• 4 października, sobota

18:00 – Fundacja Teatru Trans-Atlantyk – If I had a Gun, I Would Take Them All Down – reż. Paul Bargetto – 60 min – Sala Czarna CK – bilety: 30/40 zł

• 5 października, niedziela

19:00 – Nowy Teatr – Elizabeth Costello – reż. Krzysztof Warlikowski – 230 minut z przerwą – Targi Lublin, Hala C – bilety: 100/120 zł

• 6 października, poniedziałek

16:00 – Spotkanie z twórcami spektaklu „Elizabeth Costello”; prowadzenie: Jacek Wakar – Sala Kameralna CK

19:00 – Nowy Teatr – Elizabeth Costello – reż. Krzysztof Warlikowski – 230 minut z przerwą – Targi Lublin, Hala C – bilety: 100/120 zł

• 9 października, czwartek

19:00 – Dom Spotkań z Historią – Ocalone – reż. Maja Kleczewska – 65 min – Teatr Stary – bilety: 30-100 zł

Po spektaklu spotkanie z twórcami. Prowadzenie: Jacek Wakar

• 10 października, piątek

19:00 – Dom Spotkań z Historią – Ocalone – reż. Maja Kleczewska – 65 min – Teatr Stary – bilety: 30-100 zł

• 11 października, sobota

19:00 – Teatr im. J. Osterwy / Teatr Centralny – Trans-Atlantyk – czytanie porformatywne – reż. Łukasz Witt-Michałowski – Sa-la Widowiskowa CK – bilety: 10 zł

Po czytaniu dyskusja z udziałem twórców. Prowadzenie: Jacek Wakar

• 12 października, niedziela

19:00 – BY Teatr – Bieżeńcy 1915 – reż. Andrei Novik – Sala Widowiskowa CK – 60 min – bilety: 30/40 zł

• 16 października, czwartek

19:00 – Teatr Polski w Bielsku-Białej – Diabły – reż. Maja Kleczewska – 140 min – Sala Widowiskowa ACKiM „Chatka Żaka” – bilety: 60/80 zł

Po spektaklu spotkanie z twórcami. Prowadzenie: Jacek Wakar

19:00 – Teatr Polski w Warszawie – Separatka – reż. Joanna Szczepkowska – 120 min – Teatr Stary – bilety: 30-100 zł

• 17 października, piątek

19:00 – Teatr Śląski w Katowicach – Wojna i pokój – reż. Janusz Opryński – 95 min – Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur / bilety: 60/80 zł

Po spektaklu spotkanie z twórcami. Prowadzenie: Jacek Wakar – kieszeń sceny

Wydarzenia towarzyszące:

10 października, pątek

19:00 – Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” – 2129 – reż. Łukasz Witt-Michałowski – 60 min – Sala Widowiskowa ACKiM „Chatka Żaka” – bezpłatne wejściówki online

12, 13 października, niedziela, poniedziałek (spektakle rejestrowane)

18:00 – Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” – 2129 – reż. Łukasz Witt-Michałowski – 60 min – Sala Widowiskowa ACKiM „Chatka Żaka” – bezpłatne wejściówki online

2-12 października, czwartek-niedziela

Wystawa 30 lat Festiwalu Konfrontacje Teatralne – plac Litewski

11-17 października, sobota-piątek

Wystawa 30 lat Festiwalu Konfrontacje Teatralne – Piwnice Centrum Kultury w Lublinie