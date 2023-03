Ktoś podszywa się pod prezydenta Lublina. Może chodzić o wyłudzenie pieniędzy

Na początku marca urzędnicy Ratusza zauważyli, że na Instagramie istnieje konto imitujące profil prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Na pierwszy rzut oka nie widać specjalnej różnicy. Jest ponad 100 postów i nazwa jest niemal identyczna.

Fałszywy profil prezydenta

Co ciekawe, pierwszy post na “fejkowym” koncie został zamieszczony 18 maja 2022 r. Przez następne tygodnie na profilu pojawiały się kolejne fotografie z oficjalnych uroczystości oraz mediów społecznościowych Krzysztofa Żuka. Pod niemal każdym zdjęciem widnieje podpis w języku portugalskim. Do sierpnia ubiegłego roku pojawiło się kilkadziesiąt postów, potem nastąpiła przerwa.

Do reaktywacji “fejkowego” konta doszło w styczniu. Dodawane zdjęcia były już podpisane w języku polskim, jednak łatwo zauważyć, że osoba prowadząca profil korzysta z internetowego tłumacza. Ostatnie posty dotyczą m.in. otwarcia Baobabu oraz wyborów rad dzielnic w Lublinie. Do momentu publikacji tego materiału fałszywe konto dalej jest aktywne w sieci.

– Natychmiast zgłosiliśmy fałszywe konto do administracji portalu Instagram. W ciągu dnia otrzymywaliśmy kolejne sygnały od użytkowników, którzy informowali nas, że z konta podszywającego się pod prezydenta rozsyłane są wiadomości z pytaniami o kwestie „wrażliwe”, czyli np. o zawód czy zarobki – mówi nam Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Próba wyłudzenia pieniędzy

W sieci można znaleźć zrzuty ekranów z rozmów, jakie prowadzi osoba podająca się za prezydenta Lublina. Zachęca do korzystania z usług jednej z firm, która “generuje zyski dla swoich inwestorów” poprzez kopanie kryptowalut. Rozsyła też linki do stron internetowych.

– Ostrzegam państwa przed tego typu oszustwami. Nie tworzyłem w ostatnim czasie żadnych nowych kont w mediach społecznościowych, a wszystkie sytuacje zgłaszam organom ścigania – informuje Krzysztof Żuk w swoich mediach społecznościowych.

Urząd Miasta złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rzeczniczka Żuka przypomina, że w sierpniu 2020 r. doszło do podobnej sytuacji: pojawiło się fałszywe konto prezydenta na Facebooku. Twórcy profilu namawiali internautów do wpłacania pieniędzy, rzekomo na wsparcie walki z pandemią. Sprawa została natychmiast zgłoszona administracji portalu i do organów ścigania.

– Trudno obecnie powiedzieć czy takie działania mają na celu zdyskredytowanie prezydenta. Podobnie jak w 2020 roku, tak i teraz wydaje się, że celem osoby czy osób tworzących „fejkowe” profile prezydenta, było zapewne wyłudzenie pieniędzy od użytkowników social mediów – dodaje Duma.