W czerwcu 2024 roku funkcjonariusze CBA złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwego nadużycia uprawnień przez osoby nadzorujące budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie. Śledztwo dotyczyło wypłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Ratusz od początku odpierał zarzuty. Teraz sprawa została umorzona.

Od 29 maja 2023 r. do 26 lutego 2024 r. funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili kontrolę procedur związanych z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Umowa na realizację inwestycji została zawarta pomiędzy Gminą Lublin, Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządem Transportu Miejskiego a wykonawcą dworca – firmą Budimex.

Z końcem lutego 2024 r. do gminy Lublin trafił protokół pokontrolny. CBA wskazało w nim, że działania nadzorujących inwestycję mogły narazić miasto na szkodę nie większą niż 7,5 mln zł. Pierwszego dnia sierpnia CBA zawiadomiło Prokuraturę Okręgową w Lublinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad inwestycją. Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi do 10 lat więzienia.

Śledztwo zostało wszczęte w dwóch punktach – w sprawie rozliczeń robót dodatkowych przez dyrektora Zarządu Dróg i Mostów oraz nadzoru nad inwestycją przez zastępcę prezydenta miasta.

Zarzut CBA dotyczył różnicy między kwotą wypłaconą podwykonawcom a pełną zapłatą dla generalnego wykonawcy, czyli firmy Budimex. Prokurator wskazał, że całość umowy opiewała na prawie 14 mln zł netto i była wynagrodzeniem dla Budimexu. Tę kwotę należy jednak rozpatrywać w szerszym kontekście – nie była ona równoznaczna z wypłatą dla samych podwykonawców.

Miasto od początku nie zgadzało się z ustaleniami CBA. W odpowiedzi na kontrolę ratusz wskazał, że wszystkie działania były zgodne z prawem, a CBA nie uwzględniło ani zastrzeżeń miasta, ani ekspertyzy przygotowanej przez dra hab. Włodzimierza Dzierżanowskiego, eksperta w dziedzinie zamówień publicznych. Kontrola dotyczyła tylko jednego z elementów inwestycji – usunięcia podziemnych zbiorników ropopochodnych, które nie były wcześniej widoczne na mapach ani wykryte w trakcie badań geologicznych.

Miasto zadeklarowało pełną współpracę z prokuraturą.