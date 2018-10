Leczenie bez limitów? Pierwsza będzie klinika z Lublina. Co się zmieni?

Program trombektomii (zabieg pozwala uniknąć paraliżu i daje pacjentowi po udarze szansę na normalne funkcjonowanie – red.) ogłosił podczas swojej ostatniej wizyty w Lublinie minister zdrowia Łukasz Szumowski.

– Będziemy płacić za każdego pacjenta, u którego taki zabieg zostanie wykonany w ramach programu – tłumaczył Szumowski. – Chcemy, żeby teraz każdy pacjent niezależnie od pory dnia i nocy miał wykonany taki zabieg – dodał i zaznaczył, że klinika neurologii szpitala przy ul. Jaczewskiego jest jedną z najlepszych kraju w leczeniu udarów, dlatego jako pierwsza weszła do programu.

Nie będzie to jednak łatwe. – Sprawny system współpracy ośrodków, które mają przyjmować pacjentów z udarami ze wskazaniem do dożylnej trombolizy, a następnie kwalifikacji pacjentów do zabiegu trombektomii, wymaga przede wszystkim profesjonalnej organizacji. Mamy mało czasu, a zadanie jest dużym wyzwaniem – mówi prof. Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii SPSK4 w Lublinie.

Mimo że program został oficjalnie ogłoszony nadal brakuje szczegółowych informacji. Dlatego być może wejdzie w życie dopiero na początku przyszłego roku.

– Chodzi o to, aby nie doprowadzić do paraliżu naszego szpitala. Owszem, jako ośrodek, który znalazł się w pilotażu będziemy mogli i chcemy przyjąć więcej pacjentów do zabiegu trombektomii, ale na pewno nie ma możliwości, żeby przyjąć wszystkich chorych z udarem – mówi prof. Rejdak. – Konieczne są szczegółowe ustalenia, m.in. z pogotowiem, urzędem wojewódzkim czy NFZ.

Niezbędna jest też współpraca z innymi ośrodkami, które powinny przyjmować chorych z podejrzeniem udaru. Chodzi o wstępną diagnostykę w szpitalnym oddziale ratunkowym.

– Dopiero wówczas będzie można kierować chorych, którzy spełniają ścisłe kryteria medyczne do zabiegu trombektomii w naszym szpitalu – mówi prof. Rejdak. – Docierają do nas sygnały, że niektóre szpitale, po ogłoszeniu komunikatu o pilotażu, chcą wycofać się z leczenia udarów. Może to wynikać z niedopowiedzeń dotyczących finansowania. Dla innych ośrodków, które teraz wykonują trombolizę i leczyły chorych z udarem, nic się jednak nie zmienia. Nikt na tym nie straci.

Zmiany dotyczą tylko ośrodków, które wejdą do pilotażu. Trombektomia w takich szpitalach będzie teraz nielimitowana. – Do tej pory mieliśmy na to sztywny budżet, ale przekraczaliśmy go, bo zapotrzebowanie jest znacznie większe. Teraz dzięki wykonywaniu takich zabiegów bez limitów będziemy mogli przyjąć nawet dwa razy więcej pacjentów – szacuje prof. Rejdak i dodaje: W województwie lubelskim mamy kilka tysięcy udarów rocznie, z czego 10–20 proc. kwalifikuje się do trombektomii. Do tej pory nasza klinika wykonywała ok. 100 takich procedur rocznie, co i tak już jest rekordowe w porównaniu do innych województw.

Teraz mogłoby być ich nawet 150–200.

– W województwie dotychczas trzy ośrodki wykonywały te zabiegi i mam nadzieję, że dalej będą to robiły. Poza tym lista ośrodków objętych pilotażem będzie stopniowo rozszerzana i inni też mają szansę, żeby się na niej znaleźć – mówi prof. Rejdak.