Lubelska policja dumna z własnych osiągnięć. Mówią w czym są lepsi od kolegów z innych części kraju

Bezpieczniej na drogach

Policjanci z lubelskiego zauważają tendencję spadkową dotycząca liczby wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Na drogach województwa odnotowano 799 wypadków (o 79 mniej niż rok wcześniej), w których zginęły 122 osoby (spadek o 13), a 828 osób zostało rannych (spadek o 121).

– Głównymi przyczynami wypadków z winy kierujących było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – wylicza Fijołek. – Spadkową tendencję odnotowaliśmy także w liczbie kolizji drogowych w porównaniu do roku poprzedniego. W 2022 roku doszło do 17 059 kolizji, a w 2021 roku do 19 995.

Mundurowi w ciągu roku przeprowadzili ponad 300 akcji kontrolno-prewencyjnych na drogach np. Alkohol i Narkotyki. A skoro już o tym mowa to w ciągu 12 miesięcy ujęli 4087 kierujących pojazdami na podwójnym gazie i zatrzymali 234 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

– Powołana do zwalczania agresywnych zachowań grupa „Speed" skontrolowała łącznie 46 095 pojazdów, ujawniając 49 916 wykroczeń. Policjanci z tej grupy zatrzymali łącznie 380 praw jazdy – dodaje nadkomisarz Fijołek.