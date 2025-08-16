Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Skąd się wzięły koziołki w Lublinie?

Motyw koziołka od wieków jest symbolem Lublina – widnieje w miejskim herbie, pojawia się w legendach i dawnych opowieściach. Jedna z najsłynniejszych mówi o kozie, która pomogła mieszkańcom w czasach zagrożenia. Dzisiejsze miniaturowe rzeźby nawiązują do tych historii, przypominając o dawnych wydarzeniach i podkreślając lokalną tożsamość.

Pierwsze miniaturowe koziołki w Lublinie pojawiły się w 2022 roku z inicjatywy Fundacji Lubelskie Koziołki. Mieszkańcy i turyści szybko je pokochali. Każda figurka ma swoją unikalną historię, a ich lokalizacje starannie dobrano, by łączyły się z ważnymi miejscami i legendami.

Ile koziołków jest w Lublinie?

Obecnie w Lublinie można znaleźć:

11 koziołków postawionych przez Fundację Lubelskie Koziołki,

11 koziołków ufundowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,

W marcu 2025 odsłonięto nowe koziołki, kolejne cztery w czerwcu, a ostatnie cztery w lipcu. Każdy z nich upamiętnia inną postać lub wydarzenie, a razem tworzą wyjątkową miejską grę w poszukiwanie wszystkich rzeźb.

Koziołki jako atrakcja turystyczna Lublina

Koziołki to nie tylko dekoracja. To także element promocji Lublina i sposób na zachęcenie mieszkańców oraz turystów do odkrywania miasta na nowo. Coraz popularniejsze staje się „polowanie na koziołki” – zabawa polegająca na odnajdywaniu wszystkich figurek rozmieszczonych w różnych częściach Starego Miasta i okolic.

Quiz o lubelskich koziołkach – sprawdź swoją wiedzę!

Czy potrafisz wskazać, gdzie znajduje się Kazik? Wiesz, co trzyma w ręku Jędrek? A może rozpoznasz koziołka, który upamiętnia zwycięstwo pod Grunwaldem?

Nasz quiz o koziołkach w Lublinie to świetna zabawa dla miłośników miejskich legend i spacerów po historycznych uliczkach. Sprawdź się, poznaj ciekawostki i odkryj miejsca, o których wcześniej mogłeś nie wiedzieć.