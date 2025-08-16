Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 16 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
18:50
Strona główna » Lublin

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Autor: Zdjęcie autora IC
Udostępnij A A
(fot. DW/archiwum)

Lublin – miasto pełne legend, historii i niezwykłych opowieści – zyskało nowe atrakcje, które podbijają serca mieszkańców i turystów. Na ulicach Starego Miasta pojawiły się kolejne figurki koziołków, które zachęcają do spacerów i odkrywania miejskich tajemnic. Wiesz, gdzie ich szukać i jakie legendy są z nimi związane? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie o lubelskich koziołkach!

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Skąd się wzięły koziołki w Lublinie?

Motyw koziołka od wieków jest symbolem Lublina – widnieje w miejskim herbie, pojawia się w legendach i dawnych opowieściach. Jedna z najsłynniejszych mówi o kozie, która pomogła mieszkańcom w czasach zagrożenia. Dzisiejsze miniaturowe rzeźby nawiązują do tych historii, przypominając o dawnych wydarzeniach i podkreślając lokalną tożsamość.

Pierwsze miniaturowe koziołki w Lublinie pojawiły się w 2022 roku z inicjatywy Fundacji Lubelskie Koziołki. Mieszkańcy i turyści szybko je pokochali. Każda figurka ma swoją unikalną historię, a ich lokalizacje starannie dobrano, by łączyły się z ważnymi miejscami i legendami.

Ile koziołków jest w Lublinie?

Obecnie w Lublinie można znaleźć:

  • 11 koziołków postawionych przez Fundację Lubelskie Koziołki,

  • 11 koziołków ufundowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,

W marcu 2025 odsłonięto nowe koziołki, kolejne cztery w czerwcu, a ostatnie cztery w lipcu. Każdy z nich upamiętnia inną postać lub wydarzenie, a razem tworzą wyjątkową miejską grę w poszukiwanie wszystkich rzeźb.

Koziołki jako atrakcja turystyczna Lublina

Koziołki to nie tylko dekoracja. To także element promocji Lublina i sposób na zachęcenie mieszkańców oraz turystów do odkrywania miasta na nowo. Coraz popularniejsze staje się „polowanie na koziołki” – zabawa polegająca na odnajdywaniu wszystkich figurek rozmieszczonych w różnych częściach Starego Miasta i okolic.

Quiz o lubelskich koziołkach – sprawdź swoją wiedzę!

Czy potrafisz wskazać, gdzie znajduje się Kazik? Wiesz, co trzyma w ręku Jędrek? A może rozpoznasz koziołka, który upamiętnia zwycięstwo pod Grunwaldem?

Nasz quiz o koziołkach w Lublinie to świetna zabawa dla miłośników miejskich legend i spacerów po historycznych uliczkach. Sprawdź się, poznaj ciekawostki i odkryj miejsca, o których wcześniej mogłeś nie wiedzieć.

Quiz: Lubelskie koziołki - znasz je wszystkie?

Lubelskie koziołki - znasz je wszystkie?
Tych tekstów używamy na co dzień. A wiesz z jakich filmów pochodzą?
QUIZ

Tych tekstów używamy na co dzień. A wiesz z jakich filmów pochodzą?

Brejdak, kajtniemy się trajtkiem? Sprawdź, czy znasz lubelską gwarę!
QUIZ

Brejdak, kajtniemy się trajtkiem? Sprawdź, czy znasz lubelską gwarę!

Geografia Lubelszczyzny: quiz dla orłów
QUIZ

Geografia Lubelszczyzny: quiz dla orłów

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
koziołki quiz Koziołek Fundacja Lubelskie Koziołki

Pozostałe informacje

Rozgrywająca PGE MKS El-Volt Lublin zdobyła 13 goli i została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju w Rumunii

PGE MKS El-Volt Lublin drugi na turnieju w Rumunii

PGE MKS El-Volt Lublin zajął drugie miejsce w towarzyskim turnieju „Poarta Translylvaniei”
Maria Skłodowska-Curie z Piotrem Curie, wybitnym naukowcem i jej mężem

Protest przeciwko zapisowi nazwiska polskiej noblistki na euro

Jedną z kandydatek na nowe 20 euro jest Maria Skłodowska-Curie. Europejski Bank Centralny (EBC) zaproponował swój zapis nazwiska. Zaprotestował polski rząd. Bank wyjaśnia.

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!
QUIZ

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Lublin – miasto pełne legend, historii i niezwykłych opowieści – zyskało nowe atrakcje, które podbijają serca mieszkańców i turystów. Na ulicach Starego Miasta pojawiły się kolejne figurki koziołków, które zachęcają do spacerów i odkrywania miejskich tajemnic. Wiesz, gdzie ich szukać i jakie legendy są z nimi związane? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie o lubelskich koziołkach!
Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

Wiatr popsuł szyki dzisiejszej Fiesty Balonowej. Atrakcje zaplanowane są jednak na jutro.

W pierwszym spotkaniu kontrolnym PZL Leonardo Avia uległa reprezentacji Ukrainy U 21 2:3

PZL Leonardo Avia gorsza od reprezentacji Ukrainy U 21

PZL Leonardo Avia Świdnik rozegrała mecz kontrolny z reprezentacją Ukrainy U 21
Motoryzacyjna uczta w Zamościu. Miasto opanowały auta, motocykle i muzyka
ZDJĘCIA
galeria

Motoryzacyjna uczta w Zamościu. Miasto opanowały auta, motocykle i muzyka

Dobiega końca jedna z największych imprez motoryzacyjnych w regionie. W sobotę, 16 sierpnia, Zamość na cały dzień zamienił się w stolicę motoryzacji. 9. edycja wydarzenia „Zamość na okrągło” przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli podziwiać pokazy kaskaderskie, przejechać się sportowymi samochodami czy skorzystać z lotu śmigłowcem.
Dwie twarze Motoru, tym razem nudy i remis z Piastem Gliwice
ZDJĘCIA
galeria

Dwie twarze Motoru, tym razem nudy i remis z Piastem Gliwice

Dobra widomość jest taka, że po szalonym meczu w Gdańsku defensywa Motoru spisała się znacznie lepiej. Piast Gliwice po wizycie w Lublinie nadal nie ma na koncie żadnego gola. Zła to z kolei postawa żółto-biało-niebieskich w ofensywie, bo drużyna trenera Mateusza Stolarskiego z przodu wykreowała bardzo niewiele i sobotnie zawody zakończyły się bezbramkowym remisem.
Dwa wypadki w powiecie bialskim

Dwa wypadki w powiecie bialskim

W miniony czwartek, 14 sierpnia, na terenie powiatu bialskiego doszło do dwóch groźnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystki i pieszego. Oboje z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Bartłomiej Korbecki zdobył w sobotę dwa gole

Sześć goli w Krakowie, Chełmianka lepsza od Wisły II

W piątek wygrała Avia, a w sobotę dobrą passę podtrzymała Chełmianka. Drużyna trenera Ireneusza Pietrzykowskiego w trzeciej kolejce też wygrała po raz trzeci. Tym razem pokonała w Krakowie rezerwy Wisły 4:2.
Przedszkole miejskie nr 2 w Chełmie pozostaje pod obecnymi rządami Marty Klajnert

Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

Nikt nie zgłosił się do konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmie. Prezydent Jakub Banaszek, nie mając zbyt wielkiego wyboru, powierzył obowiązki obecnej dyrektorce, Marcie Klajnert, która pełni tę funkcję od 2020 roku. Decyzja obowiązuje od 1 września, maksymalnie przez 10 miesięcy.

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Motor Lublin nie wykorzystał atutu własnego boiska. Po nudnym meczu, w którym brakowało sytuacji piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego zremisowali z Piastem Gliwice 0:0.
Unia Bełżyce w sezonie 2025/2026 nie przystąpi do gry w lubelskiej klasie okręgowej

Smutne wieści z Bełżyc. MKS Unia jednak wycofuje się z gry w lubelskiej okręgówce

Spełnił się najczarniejszy scenariusz w Bełżycach. Tamtejsza MKS Unia w ostatniej chwili wycofała się z rozgrywek na poziomie lubelskiej klasy okręgowej
Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze
PRZEPISY

Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze

Już po raz 22 w Janowie Lubelskim rozstrzygnięto Konkurs na Potrawę Regionalną. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania
Trevian Tennyson w poprzednim sezonie grał w Anglii i Belgii

Szósty Amerykanin w PGE Starcie Lublin. Skład na na nowy sezon skompletowany

PGE Start w sobotę ogłosił szósty transfer przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Tym razem do drużyny z Lublina dołączył Trey Tennyson.
Azoty Puławy rozegrały pierwszy mecz kontrolny przed własnymi kibicami

Azoty Puławy lepsze od AZS UW Warszawa

Azoty Puławy rozegrały trzeci mecz kontrolny w okresie przygotowawczym

Najnowsze
Rozgrywająca PGE MKS El-Volt Lublin zdobyła 13 goli i została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju w Rumunii

20:10 PGE MKS El-Volt Lublin drugi na turnieju w Rumunii

20:00

Protest przeciwko zapisowi nazwiska polskiej noblistki na euro

18:50

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

18:17

Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

18:07

PZL Leonardo Avia gorsza od reprezentacji Ukrainy U 21

17:23

Motoryzacyjna uczta w Zamościu. Miasto opanowały auta, motocykle i muzyka

16:49

Dwie twarze Motoru, tym razem nudy i remis z Piastem Gliwice

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Rozgrywająca PGE MKS El-Volt Lublin zdobyła 13 goli i została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju w Rumunii

PGE MKS El-Volt Lublin drugi na turnieju w Rumunii

Maria Skłodowska-Curie z Piotrem Curie, wybitnym naukowcem i jej mężem

Protest przeciwko zapisowi nazwiska polskiej noblistki na euro

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

W pierwszym spotkaniu kontrolnym PZL Leonardo Avia uległa reprezentacji Ukrainy U 21 2:3

PZL Leonardo Avia gorsza od reprezentacji Ukrainy U 21

Motoryzacyjna uczta w Zamościu. Miasto opanowały auta, motocykle i muzyka
galeria

Motoryzacyjna uczta w Zamościu. Miasto opanowały auta, motocykle i muzyka

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Rozgrywająca PGE MKS El-Volt Lublin zdobyła 13 goli i została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju w Rumunii

PGE MKS El-Volt Lublin drugi na turnieju w Rumunii

Maria Skłodowska-Curie z Piotrem Curie, wybitnym naukowcem i jej mężem

Protest przeciwko zapisowi nazwiska polskiej noblistki na euro

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

Sobota bez lotów balonowych. Wszystko przez pogodę

W pierwszym spotkaniu kontrolnym PZL Leonardo Avia uległa reprezentacji Ukrainy U 21 2:3

PZL Leonardo Avia gorsza od reprezentacji Ukrainy U 21

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

galeria
film
Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Foto
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

galeria
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

15,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

44,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł
Praca -> Poszukuję

poszukuję pracy

lublin

0,00 zł

Komunikaty