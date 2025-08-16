Lubelskie koziołki – poznaj ich historię i sprawdź się w quizie!

Lublin – miasto pełne legend, historii i niezwykłych opowieści – zyskało nowe atrakcje, które podbijają serca mieszkańców i turystów. Na ulicach Starego Miasta pojawiły się kolejne figurki koziołków, które zachęcają do spacerów i odkrywania miejskich tajemnic. Wiesz, gdzie ich szukać i jakie legendy są z nimi związane? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie o lubelskich koziołkach!
Skąd się wzięły koziołki w Lublinie?
Motyw koziołka od wieków jest symbolem Lublina – widnieje w miejskim herbie, pojawia się w legendach i dawnych opowieściach. Jedna z najsłynniejszych mówi o kozie, która pomogła mieszkańcom w czasach zagrożenia. Dzisiejsze miniaturowe rzeźby nawiązują do tych historii, przypominając o dawnych wydarzeniach i podkreślając lokalną tożsamość.
Pierwsze miniaturowe koziołki w Lublinie pojawiły się w 2022 roku z inicjatywy Fundacji Lubelskie Koziołki. Mieszkańcy i turyści szybko je pokochali. Każda figurka ma swoją unikalną historię, a ich lokalizacje starannie dobrano, by łączyły się z ważnymi miejscami i legendami.
Ile koziołków jest w Lublinie?
Obecnie w Lublinie można znaleźć:
-
11 koziołków postawionych przez Fundację Lubelskie Koziołki,
-
11 koziołków ufundowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
W marcu 2025 odsłonięto nowe koziołki, kolejne cztery w czerwcu, a ostatnie cztery w lipcu. Każdy z nich upamiętnia inną postać lub wydarzenie, a razem tworzą wyjątkową miejską grę w poszukiwanie wszystkich rzeźb.
Koziołki jako atrakcja turystyczna Lublina
Koziołki to nie tylko dekoracja. To także element promocji Lublina i sposób na zachęcenie mieszkańców oraz turystów do odkrywania miasta na nowo. Coraz popularniejsze staje się „polowanie na koziołki” – zabawa polegająca na odnajdywaniu wszystkich figurek rozmieszczonych w różnych częściach Starego Miasta i okolic.
Quiz o lubelskich koziołkach – sprawdź swoją wiedzę!
Czy potrafisz wskazać, gdzie znajduje się Kazik? Wiesz, co trzyma w ręku Jędrek? A może rozpoznasz koziołka, który upamiętnia zwycięstwo pod Grunwaldem?
Nasz quiz o koziołkach w Lublinie to świetna zabawa dla miłośników miejskich legend i spacerów po historycznych uliczkach. Sprawdź się, poznaj ciekawostki i odkryj miejsca, o których wcześniej mogłeś nie wiedzieć.