Lublin pamięta o sierpniu `80. Dziś obchodzono Dzień Solidarności i Wolności

Na lubelskie obchody tegorocznej, 45. rocznicy złożyło się kilka wydarzeń. Najpierw w archikatedrze została odprawiona msza w intencji żyjących i zmarłych działaczy ruchu solidarnościowego. Zaraz po tym pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożonokwiaty. Kolejny punkt obchodów zorganizowano natomiast pod Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka.

Dzień Solidarności i Wolności to święto państwowe ustanowione ustawą Sejmu RP z 27 lipca 2005 r. dla upamiętnienia historycznego zryw Polaków do wolności z lata 1980 roku. Przypomnijmy, że po serii strajków, które objęły całą Polskę, komunistyczne władze zgodziły się na utworzenie niezależnych związków zawodowych, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 roku, a także transmisje niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu. Wtedy również ograniczono w Polsce cenzurę.

Dzień Solidarności i Wolności jest obchodzony w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia w Stoczni Gdańskiej.