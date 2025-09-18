Magda Gessler przyjechała na pizzę do Lublina. Dzisiaj "Kuchenne rewolucje" z Pizzalover

„Zakochany w swojej pracy samouk, wymyślający własne dania, uwielbiający obdarowywać gości bez umiaru… Ale za uśmiechem kryje się tajemnica. Czy Magdzie Gessler uda się ją odkryć i pomóc Dawidowi?” – tak TVN zapowiada odcinek programu z Lublina.

O tym, że Magda Gessler była w lubelskim lokalu, właściciele informowali w maju. „Przyjechała… Okazało się, że wszyscy jesteśmy tutaj za słodcy, więc mamy ostrą rewolucję! Nowy towar tzw. pierwszy raz za darmo rozdaję w czwartek wieczorem. Od piątku mój portfel przestaje mieć anoreksję! Jak myślicie, czy znalazł się w końcu ktoś, kto zawinie mnie w dywan?” – można było przeczytać w poście na Facebooku.

Co jeszcze zdradza TVN? „Dawid, pełen pasji samouk, zakochany w kuchni i swoich gościach, mimo świetnej pizzy tonie w długach. Dlaczego biznes, który powinien kwitnąć, przynosi jedynie frustrację i finansowe problemy? Podczas nagrań na jaw wychodzą nieznane dotąd fakty z życia Dawida – w tym zdiagnozowane ADHD, które wpływa na funkcjonowanie lokalu. Pracownicy, dotąd nieświadomi problemu szefa, zaczynają łączyć kropki i dostrzegać źródło chaosu w codziennej pracy” - opisuje stacja.

Z krótkiej zajawki programu, możemy się dowiedzieć, że w Lublinie pizza ma smak miłości, tak twierdzi Dawid, właściciel pizzerii "Pizzalover". Uwielbia eksperymentować i rozdawać gratisy, ale to zamiast przyciągać klientów na stałe, często tylko powiększa zadłużenie.

W tym odcinku „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler staje przed ogromnym wyzwaniem – jak wprowadzić dyscyplinę i strukturę w lokalu, w którym rządzi spontaniczność, a emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem.

Dzisiejszy odcinek z restauracji "10 okien"/"Dieci finestre", czyli dawnej "Pizzalover" można zobaczyć o godz. 21:35 w telewizji TVN lub online w serwisie. Lokal mieści się przy ul. Nowy Świat. W menu króluje pizza i dania włoskie, a sezonową odsłoną była pizza z jagodami.