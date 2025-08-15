Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

(fot. Archiwum)

Już po raz dziesiąty Lublin zamieni się w wielkie podwórko pełne śmiechu, ruchu i wspólnych gier. Projekt „Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to bezpłatne animacje dla dzieci i młodzieży, które w tym roku zagoszczą w trzech dzielnicach miasta – Czechowie Północnym, Czechowie Południowym i na Starym Mieście.

Organizatorzy zaplanowali 9 spotkań – po trzy w każdej dzielnicy. Wszystko dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Gry, które łączą pokolenia

„Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to powrót do czasów, gdy dzieci potrafiły spędzać całe popołudnia na trzepaku, w berka czy w „dwa ognie”. Mobilni animatorzy odwiedzają osiedlowe place zabaw, boiska i inne otwarte przestrzenie, by zaprosić najmłodszych (i nie tylko) do wspólnej zabawy.

Na uczestników czekają m.in.:

  • berek,

  • „1, 2, 3 Baba Jaga patrzy”,

  • dwa ognie,

  • zbijak
    oraz wiele innych gier, które dorośli pamiętają z własnego dzieciństwa.

– Chcemy, by nasze zabawy łączyły pokolenia i przypominały, że ruch na świeżym powietrzu to nie tylko zdrowie, ale też dobra zabawa – podkreślają organizatorzy.

Dlaczego to ważne?

Projekt ma na celu nie tylko rozrywkę, ale też przeciwdziałanie problemom, które coraz częściej dotykają młodych ludzi:

  • spadek aktywności fizycznej i związane z tym problemy zdrowotne,

  • osłabienie więzi rówieśniczych i międzypokoleniowych,

  • poczucie izolacji i osamotnienia,

  • brak pomysłów na wartościowe spędzanie wolnego czasu.

Animatorzy wierzą, że swobodne, rówieśnicze zabawy na świeżym powietrzu to najlepsze antidotum na rosnącą alienację społeczną oraz problemy psychiczne i zdrowotne wśród dzieci i młodzieży.

Harmonogram 10. edycji „Objazdowych Zabaw Podwórkowych”

Dobra zabawa w tym roku pojawi się w trzech dzielnicach Lublina:

Dzielnica Czechów Południowy:

  • 18 sierpnia - zielone tereny koło przedszkola specjalnego nr 11
  • 19 sierpnia - plac zabaw przy parafii Dobrego Pasterza ul. Radzyńska
  • 20 sierpnia - skwer u zbiegu ulic Koncertowej i Braci Wieniawskich

Dzielnica Stare Miasto:

  • 25, 26, 20 sierpnia - ul. Furmańska 5 przy zielonej sali wykładowej

Dzielnica Czechów Północny:

  • 1 i 2 września - boisko przy przedszkolu nr 75
  • 3 września plac centralny osiedla Choiny od ul. Świętokrzyskiej 5

 

Komunikaty