Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

Już po raz dziesiąty Lublin zamieni się w wielkie podwórko pełne śmiechu, ruchu i wspólnych gier. Projekt „Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to bezpłatne animacje dla dzieci i młodzieży, które w tym roku zagoszczą w trzech dzielnicach miasta – Czechowie Północnym, Czechowie Południowym i na Starym Mieście.
Organizatorzy zaplanowali 9 spotkań – po trzy w każdej dzielnicy. Wszystko dzięki wsparciu Miasta Lublin.
Gry, które łączą pokolenia
„Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to powrót do czasów, gdy dzieci potrafiły spędzać całe popołudnia na trzepaku, w berka czy w „dwa ognie”. Mobilni animatorzy odwiedzają osiedlowe place zabaw, boiska i inne otwarte przestrzenie, by zaprosić najmłodszych (i nie tylko) do wspólnej zabawy.
Na uczestników czekają m.in.:
-
berek,
-
„1, 2, 3 Baba Jaga patrzy”,
-
dwa ognie,
-
zbijak
oraz wiele innych gier, które dorośli pamiętają z własnego dzieciństwa.
– Chcemy, by nasze zabawy łączyły pokolenia i przypominały, że ruch na świeżym powietrzu to nie tylko zdrowie, ale też dobra zabawa – podkreślają organizatorzy.
Dlaczego to ważne?
Projekt ma na celu nie tylko rozrywkę, ale też przeciwdziałanie problemom, które coraz częściej dotykają młodych ludzi:
-
spadek aktywności fizycznej i związane z tym problemy zdrowotne,
-
osłabienie więzi rówieśniczych i międzypokoleniowych,
-
poczucie izolacji i osamotnienia,
-
brak pomysłów na wartościowe spędzanie wolnego czasu.
Animatorzy wierzą, że swobodne, rówieśnicze zabawy na świeżym powietrzu to najlepsze antidotum na rosnącą alienację społeczną oraz problemy psychiczne i zdrowotne wśród dzieci i młodzieży.
Harmonogram 10. edycji „Objazdowych Zabaw Podwórkowych”
Dobra zabawa w tym roku pojawi się w trzech dzielnicach Lublina:
Dzielnica Czechów Południowy:
- 18 sierpnia - zielone tereny koło przedszkola specjalnego nr 11
- 19 sierpnia - plac zabaw przy parafii Dobrego Pasterza ul. Radzyńska
- 20 sierpnia - skwer u zbiegu ulic Koncertowej i Braci Wieniawskich
Dzielnica Stare Miasto:
- 25, 26, 20 sierpnia - ul. Furmańska 5 przy zielonej sali wykładowej
Dzielnica Czechów Północny:
- 1 i 2 września - boisko przy przedszkolu nr 75
- 3 września plac centralny osiedla Choiny od ul. Świętokrzyskiej 5