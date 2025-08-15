Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

Organizatorzy zaplanowali 9 spotkań – po trzy w każdej dzielnicy. Wszystko dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Gry, które łączą pokolenia

„Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to powrót do czasów, gdy dzieci potrafiły spędzać całe popołudnia na trzepaku, w berka czy w „dwa ognie”. Mobilni animatorzy odwiedzają osiedlowe place zabaw, boiska i inne otwarte przestrzenie, by zaprosić najmłodszych (i nie tylko) do wspólnej zabawy.

Na uczestników czekają m.in.:

berek,

„1, 2, 3 Baba Jaga patrzy”,

dwa ognie,

zbijak

oraz wiele innych gier, które dorośli pamiętają z własnego dzieciństwa.

– Chcemy, by nasze zabawy łączyły pokolenia i przypominały, że ruch na świeżym powietrzu to nie tylko zdrowie, ale też dobra zabawa – podkreślają organizatorzy.

Dlaczego to ważne?

Projekt ma na celu nie tylko rozrywkę, ale też przeciwdziałanie problemom, które coraz częściej dotykają młodych ludzi:

spadek aktywności fizycznej i związane z tym problemy zdrowotne,

osłabienie więzi rówieśniczych i międzypokoleniowych,

poczucie izolacji i osamotnienia,

brak pomysłów na wartościowe spędzanie wolnego czasu.

Animatorzy wierzą, że swobodne, rówieśnicze zabawy na świeżym powietrzu to najlepsze antidotum na rosnącą alienację społeczną oraz problemy psychiczne i zdrowotne wśród dzieci i młodzieży.

Harmonogram 10. edycji „Objazdowych Zabaw Podwórkowych”

Dobra zabawa w tym roku pojawi się w trzech dzielnicach Lublina:

Dzielnica Czechów Południowy:

18 sierpnia - zielone tereny koło przedszkola specjalnego nr 11

19 sierpnia - plac zabaw przy parafii Dobrego Pasterza ul. Radzyńska

20 sierpnia - skwer u zbiegu ulic Koncertowej i Braci Wieniawskich

Dzielnica Stare Miasto:

25, 26, 20 sierpnia - ul. Furmańska 5 przy zielonej sali wykładowej

Dzielnica Czechów Północny: