Pierwszy dzwonek. Ponad 54 tysiące uczniów zaczyna naukę w lubelskich szkołach

W poniedziałek, 1 wrzesnia, po wakacyjnej przerwie do lubelskich szkół i przedszkoli przyszło ponad 54,5 tysiąca uczniów, wychowanków i słuchaczy. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwa blisko 7 tysięcy nauczycieli oraz 3 tysiące pracowników niepedagogicznych.

Nasza redakcja odwiedziła Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, gdzie uroczystość rozpoczęcia nowego roku była połączona z pasowaniem na uczniów klas pierwszych.

Jak podkreśla dyrektor placówki, Ewa Barszcz, początek września to zawsze czas radości, ale i nowych wyzwań:

– Jak zawsze jest to radość, bo wracamy po dwóch miesiącach nieobecności dzieci, ale i w tym roku mamy sporo zmian. Mamy nadzieję, że ten rok będzie udany i spokojny, a każde dziecko będzie pracowało na miarę swoich możliwości. Pamiętajmy, że nikt nie jest omnibusem we wszystkim – staramy się rozwijać bardzo indywidualnie. Dla jednego ucznia czwórka jest sukcesem, dla innego to porażka.

Jak podkreśla kadra, szkoła może pochwalić się znakomitymi wynikami egzaminów ósmoklasisty, a także licznymi sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. – Wszędzie jesteśmy na podium, co świadczy o dużej wszechstronności – dodaje dyrektor Barszcz.

W SP nr 16 uczy się obecnie 1138 dzieci w 49 oddziałach, a niżu demograficznego szkoła na razie nie odczuwa. Największym organizacyjnym problemem był w tym roku plan lekcji. Dyrekcja zdecydowała, że edukacja zdrowotna – nieobowiązkowy przedmiot – będzie realizowana na pierwszych lub ostatnich godzinach zajęć.

Szkoły i remonty

W ramach miejskiej sieci oświaty w całym Lublinie działa obecnie 142 szkoły i placówki edukacyjne, w tym 29 szkół podstawowych, 53 przedszkola, 13 liceów ogólnokształcących oraz liczne zespoły szkół, ośrodki wychowawcze i poradnie. Łącznie w miejskich szkołach i przedszkolach uczyć się będzie ponad 46 tysięcy uczniów, w tym blisko 2 tysiące dzieci i młodzieży z Ukrainy.

– Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to dla wszystkich, uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów, wyjątkowy dzień – pełen emocji, wyzwań i nowych nadziei. W lubelskich szkołach uczniowie mogą liczyć nie tylko na wsparcie doświadczonej kadry, ale także na bardzo dobre warunki nauki, o które systematycznie dbamy. Modernizacje placówek, nowe inwestycje oświatowe, troska o bezpieczeństwo i rozwój, a także przyjazna atmosfera to nasze priorytety – podkreśla Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Tak jest w SP nr 16. Szkoła wita uczniów w odnowionych wnętrzach: szkoła przeszła właśnie gruntowny remont, chwali się dobrym wyposażeniem i zapleczem sportowym. Wakacje okazały się również dobrą okazją do zmian i remontów w innych placówkach.

W wielu szkołach i przedszkolach odnowiono łazienki, szatnie i korytarze, wymieniono podłogi oraz parkiety, a także zmodernizowano infrastrukturę sportową, w tym boiska.

– Do większych zadań należy m.in. wymiana nawierzchni tartanowej w hali lekkoatletycznej Zespołu Szkół Elektronicznych oraz kompleksowy remont kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wyścigowej. W okresie wakacyjnym zakończono również termomodernizację dwóch liceów ogólnokształcących – IV przy ul. Szkolnej i V przy ul. Lipowej. W trakcie zaawansowanych prac jest budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka – wymienia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.