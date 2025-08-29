Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt”

– Nauczyciel dyplomowany jest najlepszym fachowcem w swojej dziedzinie. To najwyższy level, jaki może osiągnąć. Aby tak się stało, trzeba ukończyć pięcioletnie studia i przejść wymagającą ścieżkę doskonalenia zawodowego – podkreśla Lubelski Kurator Oświaty Tomasz Szabłowski.

Tą ścieżką są nie tylko kolejne stopnie kariery, ale też staż pracy (minimum 10 lat), systematyczne doskonalenie (uczestnictwo w kursach, szkoleniach, projektach), osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze oraz egzamin, który kończy ten proces.

Wśród nowo dyplomowanych znalazł się m.in. Zbigniew Karski, nauczyciel wychowania fizycznego i geografii ze Szkoły Podstawowej w Krzesimowie, który w zawodzie pracuje od prawie 18 lat.

– Dyplomowanie jest takim postawieniem kropki nad „i”, ale ja zawsze patrzyłem przede wszystkim na pracę z młodzieżą. Ucząc wychowania fizycznego chciałem, aby każdy uwierzył w siebie, nie bał się ryzyka i odpowiedzialności. Praca to moja pasja – mówi. – Gdy tak rozmawiamy, przed oczami mam twarze uczniów, którzy byli prawdziwymi pasjonatami sportu, naszymi perełkami.

Z kolei Emilia Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, związana z zawodem od 14 lat, przyznaje, że praca z dziećmi i młodzieżą to dla niej coś więcej niż obowiązek. – Z wykształcenia jestem pedagogiem i psychologiem. Zaczynałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie, dziś pracuję jako psycholog szkolny. Kocham moją pracę, to moja pasja i zaszczyt.

Nowi nauczyciele dyplomowani rozpoczną rok szkolny 2025/2026 już z nowym stopniem awansu, który – jak podkreślają sami pedagodzy – jest nie tylko formalnym wyróżnieniem i potwierdzeniem wieloletniego zaangażowania w pracę z młodzieżą, ale także wymiernym efektem finansowym. Wraz z uzyskaniem nowego stopnia pedagodzy dostają bowiem wyższe wynagrodzenie.