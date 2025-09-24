Ponad 2,2 mln zł z KPO na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych w Lubelskiem

To efekt drugiego naboru w ramach KPO na projekty zwiększające potencjał zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. W tym naborze wpłynęło 8 wniosków, z których trzy uzyskały dofinansowanie:

Gmina Stoczek Łukowski – prawie 840 tys. zł na odbudowę dwóch zbiorników retencyjnych w Jagodnem.

– prawie 840 tys. zł na odbudowę dwóch zbiorników retencyjnych w Jagodnem. Gmina Chodel – niemal 868 tys. zł na odtworzenie zbiornika retencyjnego w Ratoszynie Drugim.

– niemal 868 tys. zł na odtworzenie zbiornika retencyjnego w Ratoszynie Drugim. Gmina Głusk – około 530 tys. zł na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego w Dominowie, służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych.

– Środki z Krajowego Planu Odbudowy, na które tak długo czekaliśmy, pozwolą małym gminom zrealizować zadania związane ze zrównoważoną gospodarką wodną, w tym melioracją – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski. – Gminy zbudują lub odtworzą zbiorniki retencyjne, a koszty w stu procentach pokryje KPO, co oznacza, że gmina nie dołoży nawet złotówki. Dzięki tym inwestycjom zatrzymamy wodę opadową, co pozwoli uniknąć lokalnych podtopień i przeciwdziałać suszy.

Łącznie, w ramach dwóch naborów na inwestycje wodne, do czterech gmin trafi ponad 2,8 mln zł. W pierwszym naborze umowę podpisano z Gminą Gorzków na budowę zbiornika retencyjnego w Borowie Kolonii za ponad 580 tys. zł.

Dzięki tym inwestycjom retencja wodna w trzech gminach województwa lubelskiego znacząco się poprawi, a lokalne społeczności zyskają lepszą ochronę przed skutkami suszy i podtopień.