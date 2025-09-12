Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

Autor: Zdjęcie autora oprac. RAD
(fot. DW/Archiwum)

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.

W sumie cały zakres prac obejmuje odcinek ul. Podwale o długości blisko 0,5 km od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 15. Jakie jest zakres prac? Wymiana krawężników betonowych po lewej stronie ul. Podwale, przebudowę jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej po prawej stronie ul. Podwale, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych oraz włazów.

Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Umowa opiewa na kwotę ponad 600 tys. zł, a termin jej realizacji wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy, czyli do 23 października.

 

Zakończone w weekend prace są elementem ostatniego etapu przy inwestycji przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance.
Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Na piątkowej konferencji prasowej Marta Wcisło ostro skrytykowała wypowiedzi niektórych polityków PiS-u i Konfederacji. – Ich słowa są pisane cyrylicą – powiedziała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

Pies "Kumpel"
Alarm24

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Pan Arkadiusz, jak co dzień rano, spacerował ze swoimi trzema psami w okolicach kościoła przy ulicy Gospodarczej w Lublinie. Niestety: od dziś ma już tylko dwa czworonogi, a sprawa jest tyleż bulwersująca, co i tajemnicza. Jego pupil „Kumpel” padł przy ogrodzeniu parafii.
Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Prowokacje, odwracanie uwagi, przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik, propaganda. Jakie cele mają Rosjanie i co chcą osiągnąć podczas manewrów Zapad-2025.
Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku
galeria

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

Jest Jarmark Festiwalowy na Starym Mieście, są pokazy i degustacje. Będą koncerty i mistrzostwa w jedzeniu cebularzy na czas. W Lublinie trwa Europejski Festiwal Smaku.

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie
NA SCENIE
13 września 2025, 0:00
galeria

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Panika, strach i chaos to najlepsze wojenne paliwo

W czasach, gdy pokój stoi na granicy z wojną, informacja z dezinformacją, a prawda z kłamstwem, musimy być szczególnie wyczuleni na to, co czytamy, czego słuchamy i co oglądamy. A przede wszystkim – w co wierzymy. I to nie są puste słowa.

IKE i IKZE – czy warto się na nie zdecydować?

IKE i IKZE – czy warto się na nie zdecydować?

Wzrost zainteresowania świadomym zarządzaniem finansami osobistymi sprawia, że coraz więcej osób w Polsce szuka sposobów na efektywne oszczędzanie na przyszłość. Szczególnie istotne staje się to w kontekście niepewności związanej z systemem emerytalnym, inflacją oraz brakiem gwarancji stabilnych świadczeń w odległej perspektywie. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są narzędziami, które umożliwiają samodzielne budowanie kapitału na emeryturę — z konkretnymi ulgami podatkowymi i dużą elastycznością w zakresie inwestycji. Warto się im przyjrzeć nie tylko jako formom oszczędzania, ale także jako alternatywie dla klasycznych kont maklerskich czy lokat.
Po dwutygodniowej przerwie piłkarze Górnika Łęczna wracają do walki o premierową wygraną w tym sezonie

Górnik Łęczna jedzie do Pruszkowa by niedzielę zmierzyć się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych do walki o punkty wracają nasi ligowcy. W niedzielę (godz. 17.30) Górnik Łęczna zagra w Pruszkowie z rewelacyjnym beniaminkiem zaplecza PKO BP Ekstraklasy Pogonią Grodzisk Mazowiecki Bartosz Surman
Sala dla pacjenta w ZOL przy Domowym Szpitalu
galeria

W Domowym Szpitalu jak w Leśnej Górze. W kolejce na łóżko czeka tu 50 pacjentów

Społeczeństwo się starzeje i ma potrzeby zdrowotne. Z tą myślą przy Domowym Szpitalu w Białej Podlaskiej otwarto nowy pawilon. A w nim 35 dodatkowych łóżek dla pacjentów wymagających całodobowego wsparcia.
DK 19: zderzenie 4 samochodów. Ruch wahadłowy na trasie Kock-Radzyń Podlaski

DK 19: zderzenie 4 samochodów. Ruch wahadłowy na trasie Kock-Radzyń Podlaski

W piątek, 12 września, o godzinie 14.30 na drodze krajowej 19 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody dostawcze.

