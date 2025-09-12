Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.
W sumie cały zakres prac obejmuje odcinek ul. Podwale o długości blisko 0,5 km od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 15. Jakie jest zakres prac? Wymiana krawężników betonowych po lewej stronie ul. Podwale, przebudowę jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej po prawej stronie ul. Podwale, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych oraz włazów.
Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Umowa opiewa na kwotę ponad 600 tys. zł, a termin jej realizacji wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy, czyli do 23 października.