Remont ul. Pogodnej. Na dwa dni zamkną skrzyżowanie z Lotniczą

Autor: Zdjęcie autora oprac. ArtS
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum/DW)

W dniach 13–14 sierpnia kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem skrzyżowania ul. Pogodnej z ul. Lotniczą oraz Plagego i Laśkiewicza. Nieprzejezdny będzie także fragment Pogodnej od Lotniczej do Jastrzębiej.

W związku z pracami drogowymi w środę i czwartek (13–14 sierpnia) zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Pogodnej z ul. Lotniczą oraz Plagego i Laśkiewicza. Wyłączony z ruchu będzie też odcinek Pogodnej między Lotniczą a Jastrzębią.

Kierowcy napotkają utrudnienia także na fragmencie ul. Lotniczej oraz Plagego i Laśkiewicza, gdzie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Prace obejmują frezowanie nawierzchni, a następnie ułożenie pierwszej warstwy bitumicznej. W ramach remontu powstanie nowa nawierzchnia na odcinku Lotniczej od zatoki postojowej przy szkole do ul. Plagego i Laśkiewicza oraz na Pogodnej od Plagego i Laśkiewicza do ul. Jastrzębiej. Wykonawca zakończył już remont trzech ciągów schodów w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 31.

W piątek, sobotę i niedzielę (15–17 sierpnia) ulice będą ponownie przejezdne. O kolejnych utrudnieniach drogowcy poinformują w osobnym komunikacie. Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Komunikaty