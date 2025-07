Roboty na ulicy Węglarza. Od środy nowe utrudnienia dla kierowców i pasażerów

W środę (23 lipca) rozpocznie się układanie ostatniej warstwy bitumicznej. W godz. 8.30-18 zamknięta zostanie ul. Trześniowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Węglarza na długości ok. 600 metrów.

Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. W dniach 24-25 lipca z powodu układania nawierzchni na ul. Węglarza od ul. Narcyzowej do skrzyżowania z ul. Walecznych - Strzembosza linie nr 13 i 31 zostają skierowane na objazd, na ul. Rapackiego.

W czasie prac, nie będą funkcjonowały przystanki : Węglarza 01, Węglarza 02 oraz Związkowa 05.

Inwestycja zbliża się do końca. W połowie sierpnia wykonawca zajmie się oznakowaniem poziomym. Wtedy planowane są też próby na wybudowanych sygnalizacjach świetlnych. W międzyczasie prowadzone będą roboty wykończeniowe, porządkowanie terenu oraz zakładanie trawników.



- Apelujemy do mieszkańców bocznych ulic przylegających do zamykanego odcinka ul. Trześniowskiej o wyjazd aut do godz. 8.30, gdyż później nie będzie to możliwe. Prosimy także o wybranie alternatywnych tras przejazdu w celu sprawnego poruszania się. Ponadto zwracamy się do kierowców o stosowanie się do oznakowania zgodnie z czasową organizacją ruchu i nie korzystanie z ul. Węglarza, na odcinku od ul. Narcyzowej do Walecznych- podkreśla Monika Fisz, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.



W sumie inwestycja obejmuje 2,6 km drogi. Przedłużona ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 m i 3 m. Projekt zakłada realizację zaplecza dla transportu publicznego, dwustronnych chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji i oświetlenia drogowego, a także kanalizacji i sieci.