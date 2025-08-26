Loty z Lublina do Rzymu tylko do końca października. Może wrócą za rok

Dolce vita, ale nie dla nas

Gdy w marcu linia zainaugurowała start połączeń, wielu widziało w tym potencjał lubelskiego lotniska. Dodatkowo był to także prestiż - lubelskie lotnisko było jedynym w tej części Europy, do którego latały włoskie linie. Loty dwa razy w tygodniu – wtorki i soboty – brzmiały jak idealny plan na weekendowy wypad.

Rzeczywistość jednak szybko sprowadziła nas na ziemię. Popyt nie dorósł do ambicji, a bilety nie rozeszły się tak, jak przewoźnik liczył.

– Uruchomienie nowych połączeń, zmiany ich częstotliwości czy zawieszenia to autonomiczna decyzja przewoźnika, linii lotniczej – komentuje rzecznik Portu Lotniczego Lublin, Piotr Jankowski. – Prowadzimy rozmowy z przewoźnikiem i pracujemy nad tym, by połączenie powróciło w sezonie lato 2026.

Problem nie leży w pizzy

Czy mieszkańcy wschodniej Polski nagle stracili apetyt na włoską kuchnię? Niekoniecznie. Powód jest bardziej prozaiczny – ceny.

Za bilet z Lublina trzeba było zapłacić około 800 zł w dwie strony (licząc mały bagaż 40x30x20 cm). A teraz porównajmy:

Katowice – od 325 zł

Kraków – od 485 zł

Gdańsk – od 475 zł

Warszawa – od 402 zł (Ciampino) od 620 zł (Fiumicino)

Rzeszów – 434 zł

Nawet doliczając podróż samochodem czy pociągiem – wciąż wychodzi taniej niż z Koziego Grodu.

Na razie do października

Loty do Rzymu pozostaną w rozkładzie jeszcze do końca października. Potem nastąpi przerwa.

Czy w przyszłym roku rzymskie wakacje z Lublina powrócą? Lotnisko zapewnia, że zrobi wszystko, by tak się stało.