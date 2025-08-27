Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

W dniach 29-31 sierpnia zespół koła naukowego Microchip zmierzy się z najlepszymi drużynami świata podczas prestiżowych zawodów European Rover Challenge, które odbędą się na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do konkursu zgłosiło się ponad 120 drużyn, a tylko 25 zakwalifikowało się do rywalizacji.

Wśród nich jestOrion V, który wyróżnia się solidną konstrukcją: ma 1,5 metra wysokości, 120 cm długości i szerokości oraz 15 różnych napędów. Charakterystyczne miękkie koła pozwalają mu pokonywać schody czy gruzowiska. Część elementów została wykonana na własnoręcznie zbudowanej drukarce 3D, powstałej ze starej aparatury medycznej.

– Największym atutem projektu jest zespół. Studenci zaczynali jako „zieloni” pierwszoroczniacy, a dziś mają na koncie wymagający projekt zrealizowany od pierwszej śrubki po oprogramowanie sterujące – podkreśla dr inż. Marcin Maciejewski, opiekun koła Microchip.

Podczas zawodów Orion V będzie musiał na przykład pobrać próbki gruntu, przejechać po specjalnym torze „Marsyard”, obsłużyć panel z przełącznikami oraz odnaleźć i przetransportować sondy.

Zespół z Lublina ma już doświadczenie w zawodach: startował w nich w 2015 i 2016 roku, plasując się w drugiej dziesiątce. Teraz wraca z nowym projektem i ambicjami na więcej.