Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie

Medale i awanse funkcjonariuszom KAS wręczyła zastępca szefa tej służby i podsekretarz stanu w resorcie finasów - Małgorzata Krok w asyście Jarosława Edeńskiego - dyrektora lubelskiej izby. Z kolei mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych dokonał nadinsp. Maciej Fiłończuk, także w asyście minister Krok.

Płacowe i stanowiskowe awanse otrzymało 304 pracowników KAS, a 412 funkcjonariuszy mianowano na wyższy stopień, co w przypadku 318 z nich wiązało się także z awansem i wyższym uposażeniem. Podczas uroczystości 18 osób, pracowników lubelskiej izby, otrzymało medale za długoletnią służbę, a także odznaki 'Zasłużony dla KAS".

- Dziękuje za waszą służbę i pracę na rzecz państwa. Krajowa Administracja Skarbowa stanowi o stabilności finansowej naszego kraju - mówił podczas apelu, zwracając się do pracowników i funkcjonariuszy izby, wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski.

W obchodach Dnia KAS uczestniczyła Orkiestra Wojskowa w Lublinie. Na placu pojawiło się również wielu zaproszonych gości, w tym przedstawicieli innych służb mundurowych, w tym straży pożarnej i policji.