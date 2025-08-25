Przed pierwszym dzwonkiem: nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli

W poniedziałek (25 sieronia) uroczystość w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej zgromadziła kilkuset przedstawicieli lubelskiej oświaty.

Nominację na stanowisko dyrektora odebrało w sumie 27 osób, w tym 17 na kolejną kadencję. W tej grupie jest Grzegorz Lech, dyrektor III LO w Lublinie im. Unii Lubelskiej, który tę funkcję pełni już od 15 lat.

Ze szkołą związany jest jednak od 1995 roku, początkowo jako jej uczeń. Jak sam przyznaje, w tym roku obchodzi swój mały jubileusz.

– Praktycznie całe moje dorosłe życie związane jest z Unią. To dla mnie najlepsza przygoda, najlepsze miejsce, w którym można się zestarzeć. Przez te 15 lat utrzymaliśmy się w czołówce najlepszych liceów na Lubelszczyźnie, ten kierunek ciągle będziemy podtrzymywać. W kolejnych latach planujemy wprowadzać nowe elementy w naszej ofercie edukacyjnej, m.in. klasy dwujęzyczne – mówi nominowany na czwartą kadencję Grzegorz Lech.

Wśród dyrektorów, którzy odebrali akt nominacji, była również Beata Jezierska, reprezentująca V LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– Ostatnie pięć lat były dla naszej szkoły efektywne. Dużo zostało zrobione. Jesteśmy jednym z lepszych liceów w Lublinie. W tym roku mieliśmy bardzo dobry nabór. Utworzyliśmy dziewięć klas pierwszych. Mamy też duże inwestycje. Mowa chociażby o boisku szkolnym, które zostało wykonane z Budżetu Obywatelskiego. Drugi projekt to remont szkoły, za co bardzo serdecznie dziękuję władzom miasta. Szkoła tego bardzo potrzebowała – podkreślała dyrektor Jezierska.

W nieco innej sytuacji jest Agnieszka Mroczek, nowo powołana dyrektor SP nr 3 w Lublinie, która przez ostatnie lata pełniła tę funkcję w Markuszowie, a jeszcze wcześniej przez 11 lat była nauczycielem SP nr 24 w Lublinie.

– To dla mnie lekki stres, ale też ekscytacja ze względu na możliwość poznania nowej szkoły oraz realizowania mojej misji, którą od początku związania z edukacją, czyli od 18 lat, czuję. Leży mi na sercu dobro uczniów i dobro szkoły – mówi Mroczek, która jednocześnie przyznaje, że bycie nauczycielem to duże wyzwanie w dzisiejszych czasach. – Musimy brać pod uwagę bardzo wiele zmiennych. Po pierwsze zmieniające się potrzeby uczniów i rodziców. Po drugie zmieniający się świat. Mamy też wiele zmian w przepisach prawa i to wszystko musimy połączyć tak, żeby szkoła działała stabilnie i małymi krokami robiła postępy.

Oprócz wręczenia nominacji na stanowisko dyrektora, 187 pedagogów z 85 lubelskich placówek odebrało akty nadania nauczyciela mianowanego. Wśród pedagogów, którzy zdali egzamin, najwięcej było nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (65), specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej (32) oraz nauczycieli języków obcych (12).

Warto dodać, że stopień nauczyciela mianowanego uzyskuje pedagog rozpoczynający pracę w zawodzie, który przepracował trzy lata i dziewięć miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.

– To jest wypracowany awans. Dla nas, jako organu prowadzącego, jest niezwykle ważne, że ci nauczyciele chcą się rozwijać. Oczywiście to wiąże się też ze zmianą wynagrodzenia – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. Oświaty i Wychowania.

Czy w Lublinie brakuje nauczycieli? Zdaniem zastępcy prezydenta na ten moment nie ma takiego problemu - kadra jest gotowa do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

– Trzeba jednak pamiętać, że dzieci też jest coraz mniej i stoimy na progu wielkiego kryzysu demograficznego. Dlatego wydaje się, że nauczycieli nam w tym momencie nie będzie brakowało, choć prawdą jest to, że sytuacja, w której tak niewielu młodych ludzi wybiera studia związane z fizyką, chemią, biologią czy geografią, jest problemem i kiedyś ta sytuacja okaże się dramatyczna. Obawiamy się, że zabraknie nam nauczycieli przedmiotowców – podkreśla Banach.

