Lotnisko Lublin już działa normalnie

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godziny 18. Jankowski poinformował nas przed chwilą, że lotnisko pracuje bez zakłóceń.

"Ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w sobotę na portalu X.

Statki lotnictwa wojskowego operują w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów nad Ukrainą - poinformowało w sobotę po południu Dowództwo Operacyjne RSZ. Lotnisko w Lublinie zostało zamknięte - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.