Wojna w Ukrainie wybuchła rok temu. Ponad 2 mln uchodźców w Lublinie

Dziś rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Już rok udzielamy wsparcia uchodźcom. Co najmniej 2 tysiące wolontariuszy pracowało w ramach stworzonego Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Osób pomagających w sposób mniej formalny i spontaniczny można się pewnie doliczyć drugie tyle.

Jak wyliczają urzędnicy, w kulminacyjnym momencie na terenie miasta funkcjonowało 16 interwencyjnych punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, które oferowały ponad 2 tys. miejsc. Nadal jest ich sześć.

Miasto nadal prowadzi także punkt wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu osobom uciekającym przed wojną. Do tej pory wydano ponad 135 tys. paczek z żywnością.

– Uruchomiliśmy dwa Centra Pomocy Obywatelom Ukrainy. Teraz z uwagi na mniejsze potrzeby, działa jeden przy ul. Zemborzyckiej. Realizowana jest m.in. obsługa świadczeń 40+ oraz 300+. Do tej pory nadano ponad 14 tys. numerów PESEL – mówi Andrzej Wojewódzki, pełnomocnik prezydenta ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi.

Zatrudnieni pedagodzy z Ukrainy pomagają w komunikacji i integracji ukraińskich uczniów. Aktualnie w 39 szkołach pracuje 72 osoby. Miasto zapewnia także dostęp do edukacji ukraińskim dzieciom i młodzieży. Obecnie we wszystkich placówkach uczy się blisko 2 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Miasto przydziela również dodatkowe, bezpłatne lekcje języka polskiego oraz zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Działania na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy uzupełniają miejskie instytucje kultury ze swoją ofertą edukacyjno-kulturalną. Już w pierwszych dniach wojny otwarto bezpłatne świetlice, w których zajęcia prowadzili doświadczeni animatorzy.

Nowe Spilno

Miejską pomoc na rzecz obywateli Ukrainy wspiera miedzy innymi UNICEF przekazując ok. 19 mln zł. Efektem wspólnego działania jest otwarcie Spilno, czyli miejsca wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży, przekazanie funduszy na zapewnienie wyżywienia i środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, materiały edukacyjne czy książki dla bibliotek.

Dzięki współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Miasto otrzymało drobny sprzęt medyczny, a do lubelskiego szpitala trafił specjalistyczny sprzęt diagnostyczny o wartości około 700 tys. zł, który służyć będzie wszystkim mieszkańcom Lublina, w tym ukraińskim pacjentom.

Zbierają, kupują, wożą

Lublin organizuje również pomoc humanitarną dla Ukrainy. Do naszego miasta z całej Europy trafiają transporty z najpotrzebniejszymi produktami zarówno od miast partnerskich, jak i międzynarodowych organizacji pozarządowych czy agend rządowych, m.in. z Francji, Niemiec i Szwajcarii.

Do tej pory do ukraińskich miast wyjechało od nas ponad 100 transportów ciężarowych i dwa kolejowe, m.in. z żywnością, artykułami medycznymi czy odzieżą. Ponadto wiele zagranicznych miast i organizacji, z którymi współpracuje Lublin, przekazuje darowizny na pomoc ukraińskim uchodźcom. Łącznie wpłynęło blisko 4 mln zł.

Mieszkańcy nadal odpowiadają na apel o pomoc. Ostatnio zbieraliśmy świece i powerbanki. W poniedziałek, w ramach akcji #ŚwiatłoZLublina ponad 400 powerbanków oraz 5 palet transportowych świec wyjedzie do Lwowa a ze Lwowa dalej w głąb Ukrainy do najbardziej potrzebującym.

Baobab. Festiwal otwarcia

Organizatorami Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie byli: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Miastem Lublin. Komitet zajmuje się udzielaniem pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją pracy organizacji pomocowych i wolontariuszy.

Kolejnym etapem współpracy miasta z organizacjami pozarządowym i przedłużeniem działalności Komitetu jest Baobab. To nowe miejsce w dawnym banku przy Krakowskim Przedmieściu 39b. Od kilku tygodni integruje Polaków i osoby pochodzące z zagranicy.

1 i 2 marca Baobab prowadzony przez Stowarzyszenie Homo Faber oficjalnie zaprasza do odwiedzin i na oficjalne otwarcie. W programie warsztaty, spotkania, koncerty. Można też zacząć poznawanie Baobabu od udziału w oprowadzaniu, żeby zobaczyć wszystkie zakamarki dawnego banku i miejsca współczesnej aktywności zabytku. Będą cztery wycieczki, w środę i czwartek o godz. 16 i 17.30. Organizatorzy na swoim profilu na Facebooku/Babobab przyjmują zapisy chętnych na oprowadzanie oraz warsztaty: 1 marca od godz. 14.30 do 17 „Lekkie krawiectwo”; od godz. 17.30 do godz. 20 „Dzień dobry!” (haft). 2 marca od godz. 17 do 19 pieczenie i budowanie domków z piernika; od godz. 18 do 19 tworzenie kokedamy (uprawa roślin). Pełny program gratisowych wydarzeń na które nie ma zapisów na www.dziennikwschodni.pl