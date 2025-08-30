Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 30 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
14:05
Strona główna » Lublin

Wracacie z wakacji? Noga z gazu, bo policja czeka

Autor: Zdjęcie autora opr. p.p.
Udostępnij A A
W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji
W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji (fot. Policja)

W ostatni weekend wakacji na drogach panuje większy ruch, bo trwają powroty z wakacji.  Na drogi wyjechało też znacznie więcej patroli policji, także tych w nieoznakowanych radiowozach. Noga z gazu, bo „fantazja” czy chwila zapomnienia mogą sporo kosztować.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 Nad bezpieczeństwem osób wracających z wakacji czuwają policjanci ruchu drogowego. – Sprawdzamy czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolujemy także stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach – mówi mł. asp. Beata Kieliszek z Zespołu Prasowego KWP Lublin. – Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo na drogach przede wszystkim zależy od samych kierowców – od ich rozwagi, umiejętności przewidywania zagrożeń i szacunku dla innych kierowców – dodaje. Policja do nadzorowani dróg podczas ostatniego wakacyjnego weekendu rzuci wszystkie siły i środki, m.in. patrole motocyklowe, drony

Zatem noga z gazu, szczególnie w terenie zabudowanym, ale także na ekspresówkach. Lepiej dojechać 5 minut później, niż być uboższym o sporą sumkę, a bogatszym kilka o kilkanaście punktów karnych.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
policja motoryzacja wakacje mandaty powrót do szkół

Pozostałe informacje

W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji

Wracacie z wakacji? Noga z gazu, bo policja czeka

W ostatni weekend wakacji na drogach panuje większy ruch, bo trwają powroty z wakacji.  Na drogi wyjechało też znacznie więcej patroli policji, także tych w nieoznakowanych radiowozach. Noga z gazu, bo „fantazja” czy chwila zapomnienia mogą sporo kosztować.
Florian Haxha

Piłkarze Motoru z powołaniami do reprezentacji

Wielkimi krokami zbliża się przerwa reprezentacyjna. Motor Lublin będzie trenował bez kilku swoich piłkarzy. Powołania do reprezentacji otrzymali: Filip Luberecki, Bright Ede, Paskal Meyer, Florian Haxha oraz Renat Dadashov.
Nocna jazda będzie kosztować 17-latka 2500 zł. Zapłacą zapewne rodzice

Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

17-latek dziś w nocy urządził sobie mały rajd po Parczewie. Mknął wężykiem po ulicy Kolejowej, czym zwrócił uwagę patrolu policji. Młodzieniec był kompletnie pijany, „wydmuchał” niemal dwa promile.
Zlot w 2023 roku

„Wieśki” znowu najechały Świdnik

31 października 1985 roku zjechał z taśmy produkcyjnej w Świdniku ostatni motocykl WSK. Dziś, niemal w przeddzień tej rocznicy, w Świdniku odbywa się zlot tych kultowych jednośladów. Dokładnie dziś w południe przez miasto przejdzie parada motocykli.
Dynamo Kijów przywiozło do Lublina rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy

Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

Dynamo Kijów, po wyeliminowaniu z rozgrywek Ligi Europy, zostało zdegradowane do Ligi Konferencji Europy. Nie ma tam może tak wielkich firm, ale Ukraińcy nie mogą narzekać na to, że zagrają tylko z egzotycznymi przeciwnikami.

Kilkanaście minut czy kilkadziesiąt godzin? Ile tak naprawdę trwał zrzut zanieczyszczeń do rzeki Uherki i zbiornika Stańków?

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

Czy winna jest awaria sondy w oczyszczalni, czy nielegalny zrzut ścieków? Spór o przyczyny masowego śnięcia ryb w zbiorniku Stańków podzielił radnych i władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Emocje na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm sięgnęły zenitu.

Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

28 sierpnia, w wieku 81 lat zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor. Popularny „Perczyna” w barwach klubu z Lublina startował w latach 1966-1973. W tym czasie wystąpił w 94 meczach i zapisał na swoim koncie 412,5 punktu.
Z owczarni do PlusLigi. Kamila Grzywaczewska nowym prezesem Chełmskiego Klubu Sportowego

Z owczarni do PlusLigi. Kamila Grzywaczewska nowym prezesem Chełmskiego Klubu Sportowego

Na sportowej mapie Chełma doszło właśnie do przetasowań. Miejsce Artura Juszczaka, ustępującego prezesa Chełmskiego Klubu Sportowego, zajmuje Kamila Grzywaczewska – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego i jedna z najważniejszych postaci PiS w regionie.

Rozmawiał Kamil Kozioł

Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt): W Lubinie będą mnie miło wspominać

Rozmowa z Adrianną Górną, skrzydłową PGE MKS El-Volt Lublin
Piłkarze Dynama Kijów mieli problemu z właściwym skoncentrowaniem się na meczu z Maccabi Tel Awiw

Futbol w cieniu wojny

W czwartkowy wieczór Dynamo Kijów zakończyło swoją przygodę z Ligą Europy. W meczu rozgrywanym na Arenie Lublin Ukraińcy wygrali 1:0, ale nie zdołali odrobić strat z pierwszego spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

W piątek koszykarze PGE Startu rozegrali pierwszy mecz kontrolny przed sezonem 25/26. Lublinianie zmierzyli się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław i musieli uznać wyższość rywali po wysokiej porażce 78:96.
Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w czwartek, podczas tragicznego wypadku podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu.
204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji
RAPORT

204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji

204 wypadki, 19 ofiar śmiertelnych, 235 rannych i ponad 2900 kolizji – to bilans wakacji 2025 na drogach województwa lubelskiego. W statystykach nadal przoduje jazda na podwójnym gazie.
Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00

Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba już 7 września.
Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Rodzice około 23 tysięcy maluchów z województwa lubelskiego korzystali w tym roku z programu „Aktywny Rodzic”. Nowe wnioski wciąż wpływają, a ZUS zaprasza na eksperckie dyżury.

Najnowsze
W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji

14:05 Wracacie z wakacji? Noga z gazu, bo policja czeka

12:18

Piłkarze Motoru z powołaniami do reprezentacji

11:31

Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

10:30

„Wieśki” znowu najechały Świdnik

10:23

Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

09:00

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

08:27

Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji

Wracacie z wakacji? Noga z gazu, bo policja czeka

Florian Haxha

Piłkarze Motoru z powołaniami do reprezentacji

Nocna jazda będzie kosztować 17-latka 2500 zł. Zapłacą zapewne rodzice

Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

Zlot w 2023 roku

„Wieśki” znowu najechały Świdnik

Dynamo Kijów przywiozło do Lublina rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy

Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

Kilkanaście minut czy kilkadziesiąt godzin? Ile tak naprawdę trwał zrzut zanieczyszczeń do rzeki Uherki i zbiornika Stańków?

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji

Wracacie z wakacji? Noga z gazu, bo policja czeka

Florian Haxha

Piłkarze Motoru z powołaniami do reprezentacji

Nocna jazda będzie kosztować 17-latka 2500 zł. Zapłacą zapewne rodzice

Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

Zlot w 2023 roku

„Wieśki” znowu najechały Świdnik

Dynamo Kijów przywiozło do Lublina rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy

Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

Kilkanaście minut czy kilkadziesiąt godzin? Ile tak naprawdę trwał zrzut zanieczyszczeń do rzeki Uherki i zbiornika Stańków?

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

film
Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Foto
Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

galeria
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Biznes i Finanse -> Usługi -> Wykonam
Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Pożyczka pod zastaw nieruchomości na 10 lat

Warszawa

1,00 zł
Budownictwo -> Usługi -> Wykonam
Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Fachowe usługi budowlane dla każdego - Jarbet.net

Nakło nad Notecią

200,00 zł
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Budownictwo -> Usługi -> Zlecę

Poszukujemy elektryków

Belgia

30,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

159,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

176,00 zł
Różne -> Sprzedam

kurek

ZAMOŚĆ

34,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

44,00 zł

Komunikaty