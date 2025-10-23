Obwodnica Dzwoli już otwarta

Inwestycja obejmowała budowę 2,7-kilometrowego odcinka obwodnicy Dzwoli oraz rozbudowę 9,3 km starego fragmentu DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem.

- To wszystko ma poprawić komunikację dla mieszkańców tego regionu, ale również tranzyt, dlatego że jest to droga często wykorzystywana przez firmy, które jadą na kierunku wschód-zachód, również w kierunku granicy z Ukrainą – powiedział na otwarciu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Obwodnica Dzwoli jest pierwszą ukończoną w woj. lubelskim z Programu budowy 100 obwodnic. - Bardzo dużą wagę przykładamy do nowych inwestycji. Tylko w tym roku będziemy oddawać ok. 400 km nowych dróg, zarówno ekspresowych, autostradowych, ale również dróg krajowych – poinformował Bukowiec.

W piątek planowane jest otwarcie obwodnicy Suchowoli (woj. podlaskie) i mostu w miejscowości Granne, który łączy woj. mazowieckie z podlaskim.

Europoseł Krzysztof Hetman podkreślił, że w woj. lubelskim trwają inwestycje także na S17, S12 oraz S19. Jego zdaniem, ten region w ciągu kilku lat „zmieni się nie do poznania” pod względem infrastruktury drogowej. - DK74 jest ważną trasą z punktu widzenia rozwoju gospodarczego południowej części woj. lubelskiego – dodał.

Nowa obwodnica znacznie odciąży ruch pojazdów w centrum miejscowości Dzwola.

Cała oddana w czwartek trasa liczy w sumie 12 km. Jest to jezdnia o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Wybudowano też 22 km dróg lokalnych, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Powstał także jeden most, dwa ronda, sześć skrzyżowań.

Wartą 190,4 mln zł inwestycję zrealizowało konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), ANTEX II i PBI Infrastruktura. Całkowity koszt – wraz m.in. z pracami przygotowawczymi, nabyciem gruntów, kosztem nadzorem budowlanego - wyniósł ponad 253 mln zł.

W planach jest budowa m.in. obwodnicy Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, a w trakcie realizacji jest obwodnica Gorajca.