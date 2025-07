Wypadek w Elizówce. Zablokowany węzeł Lublin-Rudnik

Opóźniony przelew – co zrobić?

Pieniądze nie dotarły na konto, choć powinny już dawno? Znasz to uczucie – sprawdzasz saldo co kilka minut, odświeżasz aplikację, zastanawiasz się, czy to bank się spóźnia, czy może nadawca czegoś nie dopilnował. Zanim jednak spanikujesz, warto wiedzieć, ile faktycznie może iść przelew bankowy, co może opóźniać jego realizację i kiedy warto zgłosić problem.