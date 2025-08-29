Z togą po egzaminie: nowi adwokaci wkraczają do zawodu

Do ślubowania przystąpiło 37 osób – 34 aplikantów adwokackich z terenu Izby w Lublinie oraz 3 osoby, które zdały egzamin adwokacki bez odbywania aplikacji. Zobowiązali się oni m.in. do sumiennego wypełniania obowiązków zawodowych, zachowania tajemnicy adwokackiej oraz kierowania się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. sędziowie, byli dziekani oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej, a także przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

– To niezwykle doniosła uroczystość, która jest ukoronowaniem ciężkiej pracy podczas aplikacji adwokackiej zakończonej egzaminem. Podczas tego okresu aplikanci adwokaccy pracowali w kancelariach swoich patronów, a także brali udział w szkoleniu teoretycznym zdając co roku egzaminy cząstkowe – wyjaśnia adw. Maciej Chorągiewicz, rzecznik prasowy ORA w Lublinie.

Kulminacyjnym punktem dla młodych prawników był wspomniany już egzamin adwokacki (czterodniowy pisemny egzamin z dziedzin prawa takich jak prawo karne, cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, etyka adwokacka i zasady wykonywania zawodu). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i złożeniu przysięgi nowi adwokaci mogą już reprezentować swoich klientów przed sądami.