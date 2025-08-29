Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 29 sierpnia 2025 r.
Podczas ćwiczeń do lotniczych pokazów Air Show w Radomiu rozbił się polski samolot F16. Nie żyje legendarny pilot - Maciej „Slab” Krakowian

Z togą po egzaminie: nowi adwokaci wkraczają do zawodu

Autor: Zdjęcie autora KaNa
Uroczystość ślubowania adwokackiego aplikantów Izby Adwokackiej w Lublinie - Autor: DW
Uroczystość ślubowania adwokackiego aplikantów Izby Adwokackiej w Lublinie
wszystkie
zdjęcia (77)
Autor galerii: DW

W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się uroczystość ślubowania adwokackiego aplikantów Izby Adwokackiej w Lublinie. To zwieńczenie wieloletniej nauki, które teraz w pełni otwiera im drogę do zawodu.

Do ślubowania przystąpiło 37 osób – 34 aplikantów adwokackich z terenu Izby w Lublinie oraz 3 osoby, które zdały egzamin adwokacki bez odbywania aplikacji. Zobowiązali się oni m.in. do sumiennego wypełniania obowiązków zawodowych, zachowania tajemnicy adwokackiej oraz kierowania się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. sędziowie, byli dziekani oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej, a także przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

– To niezwykle doniosła uroczystość, która jest ukoronowaniem ciężkiej pracy podczas aplikacji adwokackiej zakończonej egzaminem. Podczas tego okresu aplikanci adwokaccy pracowali w kancelariach swoich patronów, a także brali udział w szkoleniu teoretycznym zdając co roku egzaminy cząstkowe – wyjaśnia adw. Maciej Chorągiewicz, rzecznik prasowy ORA w Lublinie.

Kulminacyjnym punktem dla młodych prawników był wspomniany już egzamin adwokacki  (czterodniowy pisemny egzamin z dziedzin prawa takich jak prawo karne, cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, etyka adwokacka i zasady wykonywania zawodu). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i złożeniu przysięgi nowi adwokaci mogą już reprezentować swoich klientów przed sądami.

 

Okręgowa Rada Adwokacka adwokaci ślubowanie adwokackie

Z togą po egzaminie: nowi adwokaci wkraczają do zawodu
Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

W ostatnich dniach puławscy policjanci kilkukrotnie interweniowali w związku ze znalezieniem niewybuchów pochodzących z okresu II wojny światowej. Niebezpieczne przedmioty odkryto jak to zwykle przypadkiem – podczas prac polowych oraz spacerów w lasach.

