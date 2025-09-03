Z wizytą u Króla – cofniemy się do roku 1025 dzięki goglom VR w Lublinie

Od 6 do 7 września 2025 roku w Wieży Trynitarskiej w Lublinie uczestnicy będą mogli przenieść się wprost do roku 1025 i wziąć udział w inscenizacji koronacji pierwszego króla Polski. Dzięki goglom VR i wizualizacji 360 stopni każdy znajdzie się we wnętrzu średniowiecznej katedry, w otoczeniu dostojników i historycznej scenografii.

– Projekt odpowiada na potrzeby współczesnych odbiorców, łącząc nowoczesne narzędzia edukacyjne z ważnym kontekstem historycznym. Ma również charakter pilotażowy, z potencjałem wykorzystania w instytucjach kultury, szkołach oraz turystyce historycznej – podkreśla ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Wieża Trynitarska.

Koronacja na wyciągnięcie ręki

Choć główne wydarzenie potrwa trzy dni, gogle VR pozostaną dostępne w muzeum do końca września. Wstęp przewidziano dla młodzieży od 12 roku życia oraz dorosłych. Na miejscu obecni będą wolontariusze, którzy pomogą w obsłudze sprzętu, dlatego udział nie wymaga wcześniejszego doświadczenia z technologią.

Wieża Trynitarska to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Lublinie, znane z panoramicznego widoku na Stare Miasto. Od lat łączy tradycję z nowoczesnością, oferując wystawy malarstwa, rzeźby, zabytków sakralnych, a także multimedialne ścieżki zwiedzania. Teraz stanie się bramą do podróży w czasie.

Jubileusz, który warto przeżyć

Rok 2025 to wyjątkowa okazja, by uczcić milenium koronacji Bolesława Chrobrego. Dzięki wirtualnej rzeczywistości uczestnicy nie tylko poznają historię, ale także jej doświadczą – niemal na własnej skórze.

Organizatorem wydarzenia jest Archidiecezja Lubelska. Projekt został współfinansowany przez Województwo Lubelskie.