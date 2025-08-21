Zniszczyli mural wdzięczności. Wandale w rękach policji

Mural oficjalnie odsłonięto 25 czerwca z okazji Dnia Uchodźcy. Na długiej ścianie garaży przy ulicy Daszyńskiego 19A w Lublinie, artyści przedstawili uchodźców z Ukrainy mieszkających w Lublinie. Była to forma wyrażenia wdzięczności z okazaną pomoc, gościnność i wsparcie Ukraińcom uchodzącym przez rosyjską agresją.

Ale miesiąc później został zamalowany ciemną farbą, a w miejsce artystycznej wizji pojawiały się kolorowe bazgroły.

Sprawą zajęli się policjanci, którzy przesłuchali mieszkańców oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringów. W wyniku tych działań namierzyli sprawców. - Okazało się, że zniszczeń dokonało dwóch mężczyzn w wieku 40 i 42 lat. Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia, do których popełnienia się przyznali- relacjonuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy. Wandale tłumaczyli policjantom, że nie mieli świadomości, iż jest to symboliczny mural. - Ich zamiarem miało być naniesienie nowego graffiti. Mężczyźni wyrazili chęć naprawienia szkody- zaznacza podinspektor Gołębiowski. Grozi im do 5 lat więzienia.