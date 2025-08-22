Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 22 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Łuków

Dzisiaj
9:23
Strona główna » Łuków

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
(fot. LUW)

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zakończyła oględziny terenu w Osinach (powiat łukowski), gdzie w nocy z wtorku na środę spadł dron. - Obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności- zaznacza Agnieszka Kępka, rzeczniczka prokuratury.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W czwartek późnym wieczorem zarówno śledczy, jak i przedstawiciele innych służb zakończyli oględziny w Osinach. - Podczas działań prowadzonych na miejscu zdarzenia zaangażowanych było każdego dnia około 150 osób. Oględziny prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu pozwalającego na skuteczne ujawnianie i zabezpieczanie śladów- podkreśla prokurator Kępka.  - Obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności. Trwają również inne czynności dowodowe w tej sprawie- dodaje. Zdaniem prokuratury, materiał dowodowy zabezpieczony na miejscu jest wystarczający.

Śledztwo, które prowadzi wydział do spraw wojskowych tej prokuratury dotyczy „sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych”.

Na miejscu udało się m.in. zabezpieczyć dziesiątki plastikowych elementów drona. Są też fragmenty poszycia, części wyposażenia elektronicznego i element silnika ze śmigłem.  Pobrane zostały też próbki gleby. Zdaniem śledczych, w ciągu miesiąca powinna być gotowa wstępna opinia na temat drona, po ekspertyzie biegłych. Przesłuchiwani są też świadkowie, którzy widzieli i słyszeli obiekt w różnych częściach Lubelszczyzny, m.in. w powiecie bialskim i radzyńskim. Dotychczas przesłuchano kilkanaście osób.

Dotychczas zamknięty teren w okolicy pola kukurydzy w Osinach został już otwarty.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że obiekt, który spadł pod Osinami, to rosyjski dron i rosyjska prowokacja. Z kolei, w czwartek na antenie TVN24 Czesław Mroczek,wiceminister spraw wewnętrznych i administracji stwierdził, że „wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z eksplozją materiału wybuchowego. To raczej nie by dron wabik”.   - Przede wszystkim musi być potwierdzona hipoteza o tym, że mieliśmy do czynienia z wybuchem, że był to dron rosyjski dron, skąd wleciał i jaki miał ładunek – podkreślił wiceszef MSWiA. - Wiemy, że doszło do eksplozji. Prokurator już mówił o tym. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z eksplozją materiału wybuchowego – dodał Mroczek.

Również w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Rosji notę protestacyjną w sprawie eksplozji drona w Osinach w województwie lubelskim.

- W tej nocie Polska wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944 roku, a także wiele praw zwyczajowych. Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją, elementem wojny hybrydowej i kolejnym wysoko nieprzyjaznym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wobec państw europejskich – oświadczył Paweł Wroński rzecznik MSZ

Rzecznik zapewnił też, że Polska potępia wszelakie działania, które stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej. Zaznaczył, że Polska domaga się od strony rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań.

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Jeden z uszkodzonych po wybuchu domów
galeria
aktualizacja

Wybuch drona w Osinach. Świadkowie z różnych części Lubelskiego słyszeli i widzieli obiekt

Na mapie zaznaczyliśmy miejsce eksplozji drona, który uderzył w pole kukurydzy na Lubelszczyźnie
galeria
eksplozja

Mieliśmy sporo szczęścia. Dron trafił niemal równo pomiędzy wioski

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
prokuratura Rosja Osiny wybuch śledztwo dron powiat łukowski MSZ MSWiA rosyjski dron Lubelskie dron eksplozja drona

Pozostałe informacje

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Azoty Puławy już dzisiaj spotkają się ze swoimi kibicami w ramach przedsezonowego media day. Start wydarzenia o godz. 17.30
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

W czwartkowy wieczór kibice Górnika Łęczna liczyli na pierwsze zwycięstwo zielono-czarnych w tym sezonie. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka mieli sporą przewagę i wykreowali sporo okazji na zdobycie bramek, ale wykorzystali tylko jedną. Przeciwnik również trafił raz, po dość kontrowersyjnym rzucie karnym. Doszło więc do kolejnego podziału punktów. Jak spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy?
Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zakończyła oględziny terenu w Osinach (powiat łukowski), gdzie w nocy z wtorku na środę spadł dron. - Obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności- zaznacza Agnieszka Kępka, rzeczniczka prokuratury.
Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Dziewięciu obywateli Afganistanu próbowało nielegalnie dostać się do Polski przez Bug. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej dzięki barierze elektronicznej działającej na granicy z Białorusią.
LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

Kierowcy w Lublinie muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Mieczysława Biernackiego. Powód? Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Biernackiego 15–17.
Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

Szalony mecz z Lechią, nudny z Piastem, a teraz trudne spotkanie w Kielcach. W sobotę Motor zmierzy się na wyjeździe z Koroną (godz. 17.30), a kibice zastanawiają się, jaki Motor zobaczą tym razem.
Prawdziwe rzemiosło ludowe na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński
UTRUDNIENIA W RUCHU/OBJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
22 sierpnia 2025, 0:00

Prawdziwe rzemiosło ludowe na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

Stare Miasto w Lublinie na trzy dni (22–24 sierpnia) zamieni się w wielki, kolorowy jarmark pełen tradycji, opowieści i spotkań. Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński wraca już po raz 19., a razem z nim do miasta przyjadą mistrzowie rzemiosła z Polski i ze świata.
Korowód z wieńcami, dużo jedzenia i muzyki. Dożynki zamojskie w tę niedzielę
NASZ PATRONAT
24 sierpnia 2025, 10:00

Korowód z wieńcami, dużo jedzenia i muzyki. Dożynki zamojskie w tę niedzielę

Żniwa, żniwa, a po żniwach czas na dożynki. Rolnicy z powiatu zamojskiego święto plonów będą obchodzić w najbliższą niedzielę (24 sierpnia) w Łabuniach.

W fazie zasadniczej Orlen Oil Motor Lublin nie miał kłopotów z Bayersystem GKM Grudziądz. Jak będzie w play-offach?

Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę w play-offach meczem w Grudziądzu

Play-offy czas zacząć. W piątek w pierwszym meczu półfinałowym Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz i będzie zdecydowanym faworytem do awansu do finału

Zmarł Stanisław Soyka. Multiinstrumentalista miał 66 lat

Zmarł Stanisław Soyka. Multiinstrumentalista miał 66 lat

W wieku 66 lat zmarł Stanisław Joahim Sojka - jazzmen, multiinstrumentalista, kompozytor i poeta.

W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

Czwarty z rzędu podział punktów Górnika Łęczna w Betclic I Lidze. W czwartkowy wieczór na zakończenie szóstej kolejki zespół dowodzony przez trenera Macieja Stolarczyka zremisował u siebie 1:1 z Pogonią Siedlce
Wiktor Przyjemski jest już po operacji

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

W czwartek wieczorem potwierdziły się informacje o poważnej kontuzji Wiktora Przyjemskiego. Najpierw Orlen Oil Motor przedstawił najświeższe wieści. Zawodnik przeszedł już operację, a później sam żużlowiec dorzucił parę zdań od siebie.
Po lewej zaznaczony obszar, który prezydent Puław (na zdj) chce przyłączyć do granic miasta
aneksja

Puławy z apetytem na tysiąc hektarów. Wójt: Nie tędy droga

Prezydent Puław, Paweł Maj, chce zabrać sąsiedniej gminie sporą część jej terytorium. Mowa o gminie wiejskiej Puławy i jej tereny przy Zakładach Azotowych. To miejsce pod duże inwestycje przemysłowe, w tym rafinerię metali ziem rzadkich, w grę wchodzą więc miliony z przyszłych podatków.
Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Wyjątkowa okazja dla młodych koszykarzy nie tylko z Lublina i okolic. Start Lublin ogłasza nabór do drugiej drużyny, która w sezonie 25/26 będzie występować w II lidze. W najbliższą niedzielę trener czerwono-czarnych Łukasz Jagoda zaprasza utalentowanych zawodników, głównie z roczników: 2007, 2008 i 2009, aby się sprawdzić i powalczyć o angaż w zespole.
Christopher Simon najbliższe miesiące spędzi w Betclic I lidze

Christopher Simon zamienił Motor na Puszczę

Tego transferu chyba spodziewało się niewielu. Motor Lublin postanowił tymczasowo pożegnać się z Christopherem Simonem. Senegalczyk został wypożyczony do końca sezonu do spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy – Puszczy Niepołomice.

Najnowsze
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

10:08 Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

09:48

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

09:42

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

09:23

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

09:04

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

08:24

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

08:19

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy rozczarowani takim wynikiem

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

LPEC wkracza do akcji, czyli na kierowców czekają utrudnienia. Zamykają skrzyżowanie

Po remisie z Piastem Gliwice piłkarzy Motoru czeka trudny mecz w Kielcach

Motor Lublin w sobotę zagra w Kielcach z Koroną. "Rywal, którego cechuje agresywny pressing"

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

galeria
film
Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Foto
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy