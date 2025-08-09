Feralne wakacje w Chorwacji. Na miejscu przeżyli rozczarowanie

Wszystko mieli dokładnie zaplanowane. Sporo przed urlopem znaleźli miejsce, w którym chcieli się zatrzymać. Chorwacka willa prezentowała się w ogłoszeniu na portalu społecznościowym wspaniale.

34-latka zaczęła korespondować z właścicielką, umówiły wszystkie szczegóły. Przesłała wszystkie dane osób, które miały razem spędzać wakacje, wpłaciła też pieniądze w dwóch ratach: najierw ponad 500, a później jeszcze 300 euro.

W końcu nadszedł czas wyjazdu. Kobieta i jej znajomi dotarli na miejsce, pokonując przeszło 1500 kilometrów i wtedy przeżyli rozczarowanie. Bo choć willę, którą rezerwowali, znaleźli, to jej prawdziwi właściciele nic nie wiedzieli o rezerwacji. Kobieta zdała sobie sprawę, że ktoś po prostu wyłudził od niej pieniądze.

- Chorwaci mówili, że zdjęcia i opis ich posiadłości wykorzystali oszuści, że nie są pierwszymi którzy do nich przyjechali nie mając prawdziwej rezerwacji - przekazuje asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, gdzie po powrocie 34-latka złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Czy oszustów uda się namierzyć? Możliwe. Policjanci starają się ich znaleźć. A jednocześnie przypominają, że należy tego rodzaju sytuacji unikać.

- Niestety, podobnych przypadków oszustw wakacyjnych jest coraz więcej. Przestępcy potrafią doskonale podszyć się pod istniejące hotele lub pensjonaty oraz posługiwać się sfałszowanymi dokumentami. Oszukane osoby dowiadują się, że padły ofiarą przestępstw dopiero po wpłaceniu zaliczki, a czasem dopiero na miejscu wypoczynku – po przejechaniu setek kilometrów - informuje Józwik.

I przypomina zasady, których stosowanie może pomóc uniknąć rozczarowania: