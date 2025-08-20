Niezidentyfikowany obiekt spadł i eksplodował na Lubelszczyźnie

Godz. 8.45 Na portalu X Polska Policja opublikowała komunikat na temat zdarzenia: Dzisiejszej nocy funkcjonariusze Policji w Łukowie otrzymali zgłoszenie o eksplozji, do której doszło w miejscowości Osiny (woj. lubelskie). Na miejsce zdarzenia skierowano policjantów, którzy w wyniku penetracji terenu ujawnili na obszarze niezabudowanym metalowe i plastikowe elementy nieznanego obiektu. W wyniku zdarzenia żadna osoba nie została ranna. Uszkodzeniu uległ pobliski budynek gospodarczy (wybite szyby, uszkodzone drzwi). Policjanci zabezpieczają teren, czynności realizowane są pod nadzorem prokuratora. Powiadomiono wojsko oraz właściwe służby.

Godz. 8.30 Gmina Wola Mysłowska apeluje do mieszkańców i podaje, że został zwołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. "Na miejscu pracują służby. O sytuacji będziemy informować na bieżąco. Prosimy nie ulegać panice"- apeluje samorząd. - Czekamy na dalsze czynności. Wszystko jest pod kontrolą odpowiednich służb. Nie była potrzebna ewakuacja - mówi Kinga Szerszeń, wójt gminy.

Na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim w nocy z wtorku na środę spadł niezidentyfikowany obiekt, a następnie eksplodował. W kilku domach zostały wybite szyby, nikt nie odniósł obrażeń.

– Dzisiaj o godz. 2 w nocy zostaliśmy powiadomieni o tym, że w okolicach miejscowości Osiny doszło do wybuchu i eksplozji. Aktualnie na miejscu policjanci sprawdzają wskazany teren. Zabezpieczamy miejsce, gdzie mogło dojść do eksplozji nieznanego nam obiektu- mówi aspirant sztabowy Marcin Józwik, rzecznik łukowskiej policji. Na miejscu jest też Straż Pożarna.

- Zabezpieczamy też nadpalone elementy plastikowe i metalowe, które są porozrzucane w pobliżu eksplozji - dodaje rzecznik. Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców. - Bo nie jest to teren gęsto zamieszkały. W pobliżu są pola.

Wiadomo jednak, że w kilku domach wypadły szyby z okien. - Obudził mnie potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby w oknach. Wyjrzałem na zewnątrz, ale niczego nie dostrzegłem. Dopiero rano zauważyłem światła policyjnych radiowozów – relacjonuje jeden z mieszkańców w rozmowie z lokalnym portalem, Łukow.TV.

Osób poszkodowanych nie ma. W ziemi powstał duży krater.

Służby ustalają, czym jest niezidentyfikowany obiekt. W drodze na miejsce już wojewoda lubelski i wojsko.