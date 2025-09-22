Wielka przebudowa linii kolejowej z Łukowa do Radomia. Będą nowe perony

Do tej pory, kolejowa spółka remontowała m.in. odcinek między Łukowem a Łukowem Łapiguz na linii kolejowej nr 26. - Wymieniliśmy szyny i podkłady, wyremontowaliśmy most kolejowy nad rzeką Krzna Południowa, zabezpieczyliśmy go przed korozją, wykonaliśmy nowe odwodnienie oraz schody z balustradami. Na przejeździe przy ul. Parkowej w Łukowie zainstalowaliśmy nowe rogatki, sygnalizację i oświetlenie – wymienia mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Ale na tym nie koniec. - Na 25- kilometrowym odcinku między Łukowem Łapiguz a Dęblinem wymieniliśmy tor. Dzięki temu pociągi towarowe już od początku września mogą jeździć szybciej, z prędkością do 100 km/h, wcześniej 80 km/h – podkreśla Znajewska-Pawluk. - Większe bezpieczeństwo w ruchu zapewnia przebudowana nawierzchnia drogowa i kolejowa na 10 przejazdach. Montujemy także sygnalizację świetlną na dwóch przejazdach w Borowinie i jednym w Hordzieżce- dodaje.

Do końca września zakończą się prace na peronach w tych dwóch lokalizacjach. Będą dłuższe do 150 metrów. To pozwoli na obsługę dłuższych składów. Wyższa konstrukcja ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony zostaną wyposażone w nowe wiaty, tablice i gabloty informacyjne oraz energooszczędne oświetlenie LED.

- Zakończenie zasadniczych robót między Łukowem a Dęblinem planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Wartość inwestycji wynosi 67 mln zł netto, ze środków KPO – zaznacza przedstawicielka PKP PLK.

Zaś remont 9-kilometrowego odcinka Dęblin – Radom Główny realizuje firma Gór-Tor sp. z o.o. Wykonawca wymienił tor oraz sieć trakcyjną na stacji Zajezierze. Tymczasowy peron wyspowy zostanie tam zastąpiony nowym peronem jednokrawędziowym.

Prace objęły również wymianę nawierzchni torów i dróg dojazdowych do trzech przejazdów.

Od października 2025 do lipca 2026 roku planowana jest wymiana sieci trakcyjnej na linii Dęblin – Radom Główny, od Żytkowic do mostu kolejowego na Wiśle w Zajezierzu.

Później, od marca do lipca 2026 roku, zmodernizowana zostanie sieć trakcyjna oraz bramki sieci między Okrzeją a Łukowem Łapiguz

Wszystkie prace za ponad 90 mln zł realizowane są z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).