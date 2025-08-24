Głowy do góry, czyli co zobaczymy na AirSHOW Radom 2025?

Będzie na przykład ostatni pokaz Su-22, ale też – po raz pierwszy w historii imprezy – pokaz dronów. W ostatni weekend sierpnia w Radomiu zobaczymy w sumie 180 statków powietrznych z 19 krajów.
Na pierwszy dzień (sobota, 30 sierpnia) zaplanowano ostatni w historii dynamiczny pokaz samolotów Su-22, które po ponad czterdziestu latach służby kończą swoją misję na polskim niebie.
W sobotnich pokazach nocnych Su-22 wykona rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne, a następnie symulowane uderzenie na cele naziemne. W niedzielne popołudnie piloci powtórzą to zadanie; tym razem w warunkach dziennych.
Na radomskim niebie zaprezentują się również myśliwce MiG-29, które również wkrótce przejdą do historii.
W weekend w Radomiu zobaczymy w sumie 180 statków powietrznych z 19 krajów. Do tego 12 godzin pokazów w sobotę i 9 w niedzielę.
Gwiazdą pokazów będzie zespół Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii „Red Arrows”. Nie zabraknie też naszych rodzimych zespołów akrobacyjnych: ambasadora pokazów czyli „Orlik Team” oraz „F-16 Tiger Demo Team”.
Dopełnieniem będą ekspozycje naziemne, gdzie zwiedzający będą mogli z bliska obejrzeć nie tylko sprzęt lotniczy, ale także wystawę każdego rodzaju Sił Zbrojnych – od Sił Powietrznych, przez Wojska Specjalne, Marynarkę Wojenną po Wojska Lądowe.
Nowością będzie nocny pokaz dronów, które odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym lotnictwie i działaniach militarnych.
W ramach wystawy statycznej zaprezentowane zostaną statki powietrzne oraz sprzęt Sił Zbrojnych RP i naszych sojuszników: w tym Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych.
To oznacza, że w Radomiu będą m.in. samoloty: F-16, FA-50, M-346 oraz śmigłowce: AW101, W-3 WA, Mi-14, S-70i.
Będą też na przykład trzy Eurofightery z Hiszpanii.
Wśród eksponatów znajdą się również pojazdy i sprzęt Wojsk Lądowych, takie jak: • czołgi Leopard 2A5 • samobieżne haubice Krab • mobilny system rakietowy HIMARS.
Impreza na radomskim lotnisku będzie również okazją do świętowania 100-lecia „Szkoły Orląt” w Dęblinie.
ZESPÓŁ F-16 TIGER DEMO TEAM
To pokazowy zespół Sił Powietrznych RP, utworzony w 2015 roku w celu zaprezentowania zaawansowanych możliwości myśliwca F-16 Fighting Falcon poprzez precyzyjne manewry w powietrzu. W skład zespołu wchodzi ponad 20 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których celem jest ukazanie wyjątkowej zwrotności, prędkości i gotowości bojowej tego samolotu. Pokazy te – jak czytamy w informacji prasowej – są nie tylko demonstracją kunsztu pilotażu, lecz także świadectwem siły operacyjnej Sił Powietrznych RP oraz roli F-16 w nowoczesnej obronie powietrznej. Podczas pokazów zespół wykonuje szereg złożonych manewrów, które podkreślają imponującą szybkość i wszechstronność F-16. Pokazy odbywają się na wysokościach od 150 metrów do 2 kilometrów, a prędkość samolotu podczas niektórych manewrów sięga blisko 1 Ma.
ZESPÓŁ AKROBACYJNY ORLIK
Powstał w 1998 roku na mocy rozkazu Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W skład zespołu weszli piloci instruktorzy 60 Lotniczego Pułku Szkolnego.
Obecnie piloci zespołu wywodzą się z grona instruktorów 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, a selekcja i dobór kandydatów odbywa się pod nadzorem lidera zespołu, we współpracy z pozostałymi jego członkami. Od listopada 2023 roku liderem zespołu jest mjr Michał Jabłoński
AIRSHOW RADOM 2025
• 30-31 sierpnia
• Organizatorzy: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Agencja Mienia Wojskowego
• Więcej na airshowradom.pl
• Bilety: tobilet.pl