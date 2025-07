Szef MON: podnosimy gotowość WOT na terenach zagrożonych ulewami

Wicepremier i minister obrony narodowej poinformował o decyzji podczas konferencji prasowej w Warszawie. - Dzisiaj po raz kolejny rozmawiałem z dowódcą WOT, panem generałem Krzysztofem Stańczykiem. I dzisiaj podnosimy gotowość brygad obrony terytorialnej znajdujących się na terenach, których może dojść do masywnych opadów – przekazał Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, WOT będą działały w ścisłej współpracy z wojewodami i lokalnymi społecznościami. - Obowiązkowe stawiennictwo w ciągu 6 godzin, pełna gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do udzielenia wszelkiego wsparcia – zaznaczył szef MON.

Gotowość do szybkiego działania ma dotyczyć także innych formacji. - Również wojska inżynieryjne zostaną podniesione w stan wysokiej gotowości – dodał.

Z komunikatu opublikowanego przez WOT w serwisie X wynika, że żołnierze mieszkający w 10 województwach mogą otrzymać wezwania do natychmiastowego stawiennictwa. Najkrótszy czas – do 6 godzin – obowiązuje w woj. lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. W województwach: zachodniopomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim termin ten wynosi do 24 godzin. W pozostałych regionach na razie nie planuje się szybszego wezwania.

Zgodnie z prognozami IMGW, kulminacja opadów ma nastąpić w nocy z wtorku na środę, a już od wtorku południe kraju znajdzie się pod wpływem intensywnych opadów. W związku z tym IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W poniedziałek wydano ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i południa Mazowsza. Może tam dojść do lokalnych podtopień, a w niektórych miejscach – do przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Tego samego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców woj. małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego:

„Uwaga! Dziś (07.07) możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe”.