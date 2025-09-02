Łazik marsjański z Politechniki Lubelskiej wśród najlepszych

European Rover Challenge (ERC) to ważne wydarzenie dla entuzjastów robotyki i eksploracji kosmicznej. Jedenasta juz edycja tego wydarzenie przyciągnęła 102 zespoły z 32 krajów.

Zakwalifikowano zaledwie 25 z nich: tych, które przygotowały najlepszą dokumentację techniczną i film pokazujący możliwości stworzonego przez siebie robota.

– Jako zespół z koła naukowego Microchip Politechniki Lubelskiej próbowaliśmy swoich sił na ERC już dwukrotnie. Wtedy nasz łazik zakwalifikował się do drugiej dziesiątki. W tym roku postanowiliśmy wrócić z dojrzalszym projektem – opowiada dr inż. Marcin Maciejewski z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, opiekun naukowy koła Microchip.

Tak powstał Orion V. Jego konstrukcja składa się z pięciu głównych elementów: ramy głównej, dwóch wahaczy, ramienia i świdra. I maszt z anteną. Robot waży około 90 kilogramów i ma 120 cm długości oraz szerokości. – To już naprawdę duża maszyna. To jest jej zaletą, bo jest w stanie bez problemu poradzić sobie z dużymi przeszkodami terenowymi – dodaje dr Maciejewski.

To się bardzo przydało, bo czterodniowe zawody odgrywano na terenie przypominającym warunki panujące na Marsie.

Orion Team na European Rover Challenge został uznany za najlepszą drużynę w kategorii science astro-bio, zdobywając pierwszą nagrodę za znalezienie próbki, odczytanie kodu QR i pomiar pH.

– Wygraliśmy, bo mamy teraz najlepszą ekipę od lat. Chłopaki z mechatroniki, parę osób z informatyki. W sumie 10-12 osób. Przyszli jako „zieloni” pierwszoroczniacy, a teraz biorą udział w wymagających projektach – podkreśla Marcin Maciejewski. – Wszystko zrobili sami. Zaczynali od pierwszej śrubki, a kończyli na aplikacji sterującej i algorytmach nawigacyjnych.

Zespół z Politechniki Lubelskiej jest jednym z zaledwie trzech nagrodzonych drużyn z Polski. AGH Space System otrzymało 3 miejsce oraz okazało się najlepsze w kategorii navigation traverse, a KNR Rover Team zwyciężył w kategorii probing.