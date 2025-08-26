Dożynki gminy Sosnowica 2025. Koncerty, rywalizacja sołectw i pokaz laserowy

Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 30 sierpn ia, o godzinie 12 mszą świętą w intencji rolników przy ołtarzu polowym. Następnie na scenie zobaczymy obrzęd „Żniwiarze” w wykonaniu Zespołu Ludowego Sosna.

Od godziny 14 mieszkańcy i goście będą mogli podziwiać występy artystyczne – na scenie pojawi się Reprezentacyjna Orkiestra Związku Piłsudczyków RP, zespoły „Sosna”, „Polesie” oraz Śpievka.

Koncerty i atrakcje dla publiczności

Popołudnie wypełni rywalizacja sołectw w konkurencjach sprawnościowych, a po wręczeniu nagród i podziękowań (18:00) nadejdzie czas na koncerty. Na scenie wystąpią:

SOUND LADIES (18:30)

ENERGY GIRLS (20:00)

Wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami z DJ-em oraz widowiskowym pokazem laserowym w wykonaniu grupy OMICRON (21:30).

Atrakcje przez cały dzień

Dożynki w Sosnowicy to nie tylko koncerty. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla całych rodzin:

pokaz kulinarny z udziałem MasterChefa (16:15)

stoły pełne regionalnych potraw i rękodzieło przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich

degustacja ryb z Gospodarstwa Rybackiego „Polesie”

stoiska wystawiennicze i gastronomiczne

spotkanie z alpakami i kucykami

dmuchańce dla dzieci

strefa relaksu z leżakami i muzyką

Program Dożynek Gminy Sosnowica