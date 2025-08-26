Dożynki gminy Sosnowica 2025. Koncerty, rywalizacja sołectw i pokaz laserowy

Tradycja i zabawa w jednym – tak zapowiadają się tegoroczne Dożynki Gminy Sosnowica. Organizatorzy przygotowali bogaty program: od uroczystej mszy i obrzędów dożynkowych, przez występy zespołów i koncerty, aż po pokaz laserowy i dyskotekę pod gwiazdami. A wszystko w sobotę, 30 sierpnia.
Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 30 sierpn ia, o godzinie 12 mszą świętą w intencji rolników przy ołtarzu polowym. Następnie na scenie zobaczymy obrzęd „Żniwiarze” w wykonaniu Zespołu Ludowego Sosna.
Od godziny 14 mieszkańcy i goście będą mogli podziwiać występy artystyczne – na scenie pojawi się Reprezentacyjna Orkiestra Związku Piłsudczyków RP, zespoły „Sosna”, „Polesie” oraz Śpievka.
Koncerty i atrakcje dla publiczności
Popołudnie wypełni rywalizacja sołectw w konkurencjach sprawnościowych, a po wręczeniu nagród i podziękowań (18:00) nadejdzie czas na koncerty. Na scenie wystąpią:
SOUND LADIES (18:30)
ENERGY GIRLS (20:00)
Wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami z DJ-em oraz widowiskowym pokazem laserowym w wykonaniu grupy OMICRON (21:30).
Atrakcje przez cały dzień
Dożynki w Sosnowicy to nie tylko koncerty. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla całych rodzin:
pokaz kulinarny z udziałem MasterChefa (16:15)
stoły pełne regionalnych potraw i rękodzieło przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
degustacja ryb z Gospodarstwa Rybackiego „Polesie”
stoiska wystawiennicze i gastronomiczne
spotkanie z alpakami i kucykami
dmuchańce dla dzieci
strefa relaksu z leżakami i muzyką
Program Dożynek Gminy Sosnowica
12:00 – Msza św. w intencji rolników (ołtarz polowy)
Ceremoniał dożynkowy „Żniwiarze” – Zespół Ludowy „Sosna”
14:00 – Reprezentacyjna Orkiestra Związku Piłsudczyków RP, występy zespołów „Sosna” i „Polesie”
15:30 – Zespół Śpievka
17:00 – Rywalizacja sołectw
18:00 – Wręczenie nagród i podziękowań
18:30 – Koncert Sound Ladies
-
20:00 – Koncert Energy Girls
21:00 – Dyskoteka pod gwiazdami z DJ-em
21:30 – Pokaz laserowy Omicron
23:00 – Zakończenie imprezy