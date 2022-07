Lubelskie. 33-latek groził swojej partnerce śmiercią. Zaatakował też policjantów

Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej z udziałem nietrzeźwego mężczyzny.

– Na miejscu funkcjonariusze usłyszeli głośne krzyki kobiety. Wejście do mieszkania nie było jednak możliwe z uwagi na celowo uszkodzony zamek, w którym został ułamany klucz – relacjonuje interwencję st. sierż. Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. – Na miejsce wezwano załogę Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy której policjanci weszli do mieszkania po drabinie przez balkon. Kobieta oświadczyła, że konkubent wrócił do domu pijany i bez żadnej przyczyny wszczął awanturę.

Mężczyzna, który pochodzi z województwa śląskiego miał znęcać się nad 36-latką psychicznie i stosować przemoc fizyczną. Groził jej także pozbawieniem życia.

– 33-latek w trakcie interwencji był wulgarny i agresywny również w stosunku do policjantów. Wykrzykiwał w ich kierunku słowa obelżywe – podaje przedstawicielka KPP w Parczewie. – Jego zachowanie było tak głośne, że mieszkańcy osiedla wychodzili z mieszkań aby sprawdzić co się dzieje.

Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali agresora. – Jak się okazało, mężczyzna miał już bogatą kartotekę i liczne problemy z prawem – dodaje Semeniuk.

Był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim.

33-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Wczoraj sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. 33-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia.