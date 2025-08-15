Upojna wizyta nad jeziorem. Wracała z dzieckiem mając 3 promile alkoholu

W czwartek po południu parczewscy policjanci kontrolowali prędkość poruszających się kierowców w miejscowości Babianka. W pewnym momencie ich uwagę przykuł opel mokka, którego kierowca nie potrafił zachować prawidłowego toru jazdy. Policjanci ruszyli za autem.

– W miejscowości Tyśmienica przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zatrzymano Opla. Kiedy szyba pojazdu się opuściła policjanci wyczuli od kierującej silną woń alkoholu, a w środku pojazdu zauważyli puszki po piwie. Natychmiast poddali ją badaniu stanu trzeźwości – informuje młodsza aspirant Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji.

41-letnia mieszkanka Lublina „wydmuchała” aż 3 promile alkoholu. Jakby tego było mało, w pojeździe oprócz niej znajdowała się jeszcze dwójka dzieci w wieku 7 i 8 lat. Kobieta tłumaczyła, że wraca z dziećmi do hotelu po dniu spędzonym nad jeziorem.

41-latka trafiła do policyjnego aresztu, a dzieci zostały oddane pod opiekę dziadka. Auto, którym podróżowała kobieta zostało zajęte, a ona straciła prawo jazdy. Oprócz tego została sporządzona notatka do sądu w kierunku kierowania w stanie nietrzeźwości oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swoich małoletnich dzieci. Jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym grozi jej nawet 5 lat więzienia.