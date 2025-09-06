Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Dzisiaj 6 września kolejna edycja rozpoczętej jeszcze za kadencji Bronisława Komorowskiego ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Promowanie polskich autorów kontynuował następnie Andrzej Duda, a dzisiaj robi to również Karol Nawrocki.

- Poezja Jana Kochanowskiego towarzyszy nam od pokoleń. Głęboka, napisana wspaniałą polszczyzną opowiada o czasach dawnych, ale przecież bez trudu odnajdziemy w niej samych siebie – współczesnych Polaków – zaznaczył prezydent RP. Z kolei pierwsza dama, Marta Nawrocka, przypomniała o tym, że w utworach Kochanowskiego można odnaleźć radość, smutek, pocieszenie oraz wielką pochwałę życia.

Do akcji Narodowego Czytania dołączyli m.in. nauczyciele i uczniowie SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, którzy prosili nas o umieszczenie zdjęć z tego wydarzenia na łamach Dziennika Wschodniego. Szkolna społeczność działając wspólnie z miejską biblioteką, przygotowała szereg krótkich utworów polskiego poety, w tym "Pieśń świętojańską o Sobótce", kilka popularnych fraszek i tren.

Czytano również w Lublinie. Utwory Kochanowskiego można było usłyszeć również na schodach lubelskiego Ratusza, w Piwnicy pod Fortuną, a także na dziedzińcu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Poezję czytali m.in. parlamentarzyści, samorządowcy i aktorzy. Absolwenci SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie usiedli pod lipą obok pomnika poety i wspólnie odczytali wybrane pieśni, treny i fraszki. Dla tej lubelskiej placówki udział w Narodowym Czytaniu to już tradycja. Akcję wsparli również ucznowie SP nr 57 tego samego patrona.